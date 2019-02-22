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«Болею за спорт»: Наталья Кочанова приехала на соревнования по биатлону и лыжным гонкам для трудовых коллективов
Новости Беларуси. Соревнования по биатлону и лыжным гонкам 23 февраля в минском микрорайоне Веснянка. На лыжи стали не профессиональные спортсмены, а любители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержать их пришли многочисленные зрители. Среди них оказалась и глава Администрации Президента Наталья Кочанова.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Я вообще выступала и за команду города, когда я работала там, в регионе.
Болею за спорт, за здоровый образ жизни, за хорошее настроение, за праздник.
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«Болею за спорт»: Наталья Кочанова приехала на соревнования по биатлону и лыжным гонкам для трудовых коллективов
Новости Беларуси. Соревнования по биатлону и лыжным гонкам 23 февраля в минском микрорайоне Веснянка. На лыжи стали не профессиональные спортсмены, а любители,...
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