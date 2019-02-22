«Болею за спорт»: Наталья Кочанова приехала на соревнования по биатлону и лыжным гонкам для трудовых коллективов

Новости Беларуси. Соревнования по биатлону и лыжным гонкам 23 февраля в минском микрорайоне Веснянка. На лыжи стали не профессиональные спортсмены, а любители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такой азарт, позитив»: в Веснянке прошли любительские соревнования по биатлону и лыжным гонкам

Поддержать их пришли многочисленные зрители. Среди них оказалась и глава Администрации Президента Наталья Кочанова.





Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:

В свое время мы постоянно занимались этим видом спорта, потому что в школе уроки физической культуры проходили зимой, когда позволяла погода, проходили всегда только на лыжах. А погода тогда позволяла всегда.

Я вообще выступала и за команду города, когда я работала там, в регионе.

Болею за спорт, за здоровый образ жизни, за хорошее настроение, за праздник.



