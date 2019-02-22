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Пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора, награждён за «Гражданское мужество»
Новости Беларуси. В Витебске подвели итоги акции «Гражданское мужество». Много лет она объединяет людей, которые принимали активное участие в охране общественного порядка, а также тех, кто проявил мужество и героизм в непростых ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году наград удостоены четыре человека. Один из них – школьник из Полоцка. Благодаря его памяти милиции удалось оперативно разыскать виновников уличной драки.
В почетном списке еще двое строителей. Они задержали вооруженного ножом мужчину, который напал на женщину с двумя детьми. И пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора. В социальных сетях его назвали «белорусским Шварценеггером».
Юзеф Колосенок, житель Витебска:
Иван Кубраков, начальник УВД Витебского облисполкома:
Акция «Гражданское мужество» проходит 11-й год подряд. За это время дипломы и ценные подарки получили около полусотни человек.
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Новости Беларуси. В Витебске подвели итоги акции «Гражданское мужество». Много лет она объединяет людей, которые принимали активное участие в охране...
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