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Пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора, награждён за «Гражданское мужество»

23.02.2019 18:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске подвели итоги акции «Гражданское мужество». Много лет она объединяет людей, которые принимали активное участие в охране общественного порядка, а также тех, кто проявил мужество и героизм в непростых ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора, награждён за «Гражданское мужество»

В 2019 году наград удостоены четыре человека. Один из них – школьник из Полоцка. Благодаря его памяти милиции удалось оперативно разыскать виновников уличной драки.

Пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора, награждён за «Гражданское мужество»

В почетном списке еще двое строителей. Они задержали вооруженного ножом мужчину, который напал на женщину с двумя детьми. И пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора. В социальных сетях его назвали «белорусским Шварценеггером».

Пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора, награждён за «Гражданское мужество»

Юзеф Колосенок, житель Витебска:
Приезжаю домой – окно разбито. Отомкнул хату, прихожу – сидит человек около холодильника. Я неяк машинально ему по шее. Я ж свое хозяйство защищал.

Пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора, награждён за «Гражданское мужество»

Иван Кубраков, начальник УВД Витебского облисполкома:
Люди, которые приезжают к нам в область, в нашу республику, они отмечают именно высокий уровень безопасности на наших улицах. Это благодаря не только органам внутренних дел, это благодаря нашим гражданам.

Пенсионер из Витебска, который одной левой уложил вора, награждён за «Гражданское мужество»

Акция «Гражданское мужество» проходит 11-й год подряд. За это время дипломы и ценные подарки получили около полусотни человек.
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске подвели итоги акции «Гражданское мужество». Много лет она объединяет людей, которые принимали активное участие в охране...
 
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