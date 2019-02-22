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Женская спринтерская гонка в «Раубичах»: победила Мона Брурссон, Ирина Кривко – 11-я
Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поддержать участников приехали многочисленные иностранные болельщики, от которых журналисты слышат много восторженных отзывов об организации первенства. Обо всем, что происходит в «Раубичах», готова рассказать корреспондент СТВ Светлана Смарцева.
Светлана Смарцева, СТВ:
На трассу вышли сразу пять наших биатлонисток. Должна была участвовать еще Анна Сола, но из-за температуры она не смогла выйти на лыжню. На этот раз, к сожалению, у пяти белорусских спортсменок не все получилось. После гонки они поделились с нами комментариями о прошедших соревнованиях.
Победу в женской спринтерской гонке праздновала шведка Мона Брурссон.
Шведы очень успешно выступают на нынешнем чемпионате Европы, у них уже шесть медалей, три из которых золотые. У белорусов пока две бронзовые награды.
24 февраля в «Раубичах» заключительный день чемпионата Европы, пройдут гонки преследования.
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Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать участников...
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