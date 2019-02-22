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Женская спринтерская гонка в «Раубичах»: победила Мона Брурссон, Ирина Кривко – 11-я

23.02.2019 17:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женская спринтерская гонка в «Раубичах»: победила Мона Брурссон, Ирина Кривко – 11-я

Поддержать участников приехали многочисленные иностранные болельщики, от которых журналисты слышат много восторженных отзывов об организации первенства. Обо всем, что происходит в «Раубичах», готова рассказать корреспондент СТВ Светлана Смарцева.

Женская спринтерская гонка в «Раубичах»: победила Мона Брурссон, Ирина Кривко – 11-я

Светлана Смарцева, СТВ:
Биатлонный день в «Раубичах» завершен, соревнования закончились. К сожалению, это первый соревновательный день, когда белорусы обошлись без медалей. Хотя, конечно, на женскую спринтерскую гонку белорусские болельщики возлагали определенные надежды.

Женская спринтерская гонка в «Раубичах»: победила Мона Брурссон, Ирина Кривко – 11-я

На трассу вышли сразу пять наших биатлонисток. Должна была участвовать еще Анна Сола, но из-за температуры она не смогла выйти на лыжню. На этот раз, к сожалению, у пяти белорусских спортсменок не все получилось. После гонки они поделились с нами комментариями о прошедших соревнованиях.

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Победу в женской спринтерской гонке праздновала шведка Мона Брурссон.

Женская спринтерская гонка в «Раубичах»: победила Мона Брурссон, Ирина Кривко – 11-я

Шведы очень успешно выступают на нынешнем чемпионате Европы, у них уже шесть медалей, три из которых золотые. У белорусов пока две бронзовые награды.

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24 февраля в «Раубичах» заключительный день чемпионата Европы, пройдут гонки преследования.

Женская спринтерская гонка в «Раубичах»: победила Мона Брурссон, Ирина Кривко – 11-я

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Новости Беларуси. В белорусских «Раубичах» продолжается чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поддержать участников...
 
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