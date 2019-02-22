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Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Один промах – в общем-то, неплохо на спринте»

23.02.2019 17:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 23 февраля очень неплохие шансы на то, чтобы пополнить медальную копилку белорусской команды на ЧЕ по биатлону-2019 имел Сергей Бочарников в мужской спринтерской гонке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ему не хватило совсем немного – он занят пятое место.

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Сергей Бочарников на ЧЕ-2019: «Один промах – в общем-то, неплохо на спринте»

Сергей Бочарников, бронзовый призер чемпионата Европы по биатлону в смешанной эстафете:
Сегодня, конечно, трасса в лучшем состоянии, потому что подморозило. Хорошее скольжение. Ну и самочувствие хорошее. Поэтому оставалось всем только справиться со стрельбой.

Один промах – в общем-то, неплохо на спринте. И завтра будет, я думаю, серьезная борьба за призовые места.

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Новости Беларуси. 23 февраля очень неплохие шансы на то, чтобы пополнить медальную копилку белорусской команды на ЧЕ по биатлону-2019 имел Сергей Бочарников в мужской...
 
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