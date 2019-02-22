ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не поверите: на Слонимщине кукурузу убирают в феврале

23.02.2019 18:25 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На носу уже весна, а поля с неубранной кукурузой стояли в Слонимском районе почти до конца зимы. Такую картину наблюдали жители деревни Русаково, в частности Светлана Логвинюк, пишет “Газета Слонимская”.

Не поверите: на Слонимщине кукурузу убирают в феврале
Женщина рассказала, что местному фермеру выделили около двухсот гектаров земли, которая просто бесхозно стоит, а в некоторых местах и вовсе зарастает бурьяном.


— Он засеял эти поля кукурузой, только непонятно для чего. Ведь собирать урожай он даже и не собирался, а ждал, пока кукуруза сгниет. Непонятно, зачем нужно было брать у государства такой большой кусок земли, растить кукурузу и ждать, пока она сгниет, ведь сколько животных на фермах можно было бы накормить. На этом поле даже тюки сена стоят почерневшие с прошлого года. Вот такой у нас порядок на государственных полях, — недоумевает Светлана.

Женщина негодует. Ранее она сама просила у местной власти для себя кусок земли, но ей в этом отказали. Светлана также рассказала, что непорядок на этом поле происходит уже не первый год.
Непонятным остается и другое: для чего брать большой участок земли, засеивать его, а урожай доводить до непригодного состояния? Светлана удивляется, к чему такая беcхозяйственность.

Сам арендатор земли от комментариев отказался, сославшись лишь на то, что отдавать за бесценок кукурузу в колхозы не собирается.


Похожая ситуация на том же поле в 2016 году

«Газета Слонимская» в 2016 году писала о схожей ситуации на этом поле. Тогда фермер Малевич прокомментировал данную ситуацию так:

Какие ко мне вопросы?! Это мое личное, а не ваше. Ни один я не убрал: еще не все сельхозпредприятия кукурузу убрали, а что вы от меня хотите? В этом я не вижу никакого страха. Нам погодные условия не позволяют убирать урожай. Мне денег никто не дает ни на семена, ни на что. И за уборку никто людям не платит. Так что какие есть вопросы?


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На носу уже весна, а поля с неубранной кукурузой стояли в Слонимском районе почти до конца зимы. Такую картину наблюдали жители деревни Русаково, в частности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Субботнюю прямую линию с жителями области провела заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика