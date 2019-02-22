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Кушнир выиграл квалификацию на этапе КМ по фристайлу в Раубичах, Романовская не пробилась в финал
Чемпионка мира 2019 года по фристайлу в лыжной акробатике Александра Романовская не сумела преодолеть квалификацию на домашнем этапе Кубка мира, который проходит в Раубичах.
Александра Романовская. Кадр facebook.com/fisfreestyle/
В квалификации Александра Романовская получила оценку 65,65 балла и заняла лишь 19-е место. В финал выходят 12 сильнейших спортсменок, ни одна белоруска в дюжину лучших не попала.
Лучшей среди белорусок стала 17-летняя Яна Ермошевич, с оценкой 66,56 занявшая 18-е место. 18-летняя Ольга Хромова (65,00) стала 20-й, 19-летняя Снежана Дробенкова (49,66) — 24-й среди 25 участниц.
В тройку лучших в квалификации вошли китаянка Сю Ментао (92,35), австралийка Лаура Пил (88,20) и китаянка Сю Сикунь (86,94).
Квалификацию у мужчин выиграл олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир (125,67). Вторым стал китаец Ван Синди (123,90), третьим — россиянин Илья Буров (117,26).
Другие белорусы не смогли преодолеть квалификационный барьер. Вячеслав Тимерцев (91,65) занял 14-е место, Андрей Кузьмин (89,46) — 16-е, Макар Митрофанов (88,47) — 17-е, Артем Башлаков (58,86) — 24-е, Игорь Дробенков (51,46) — 30-е, Илья Горелик (48,99) — 31-е, Дмитрий Мазуркевич (47,38) — 32-е среди 33 участников.
Финалы стартуют с 19.00.
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Чемпионка мира 2019 года по фристайлу в лыжной акробатике Александра Романовская не сумела преодолеть квалификацию на домашнем этапе Кубка мира, который проходит в...
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