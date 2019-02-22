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Актеры, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса

23.02.2019 17:49 — Разное | Партизан  
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В собрании рекордов 2020 года появятся новые голливудские имена. Перелистаем фолианты прошлых лет и посмотрим, кто же оказался в этой знаменитой коллекции.

Актеры, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса

Хью Джекман и Патрик Стюарт

Как сообщила 19 февраля компания Guinness World Records, Хью Джекман и Патрик Стюарт удостоились увековечения в Книге рекордов Гиннесса за роли супергероев во франшизе Marvel о людях-мутантах. Актеры с 2000 года снимались в фильмах Marvel, играя роли Росомахи и Профессора Икс. Джекману, который в течение 16 лет изображал супергероя, награду вручили в эфире передачи This Morning («Этим утром») на канале ITV. Отрывок эфира в своем Twitter опубликовал Патрик Стюарт, пишет style.rbc.ru
Актеры в последний раз сыграли своих персонажей в 2017 году, в нуарном супергеройском блокбастере «Логан». 
 
 
Сэмюэл Л. Джексон
© JOE MAHER/WIREIMAGE
Исполнитель роли еще одного марвеловского героя, правда, не наделенного никакими суперспособностями, кроме выдающихся навыков руководителя, Сэмюэл Л. Джексон заработал себе место в Книге рекордов в 2011 году за трудолюбие и фантастическую работоспособность. В фильмографии актера более сотни картин. Фильмы с его участием практически всегда срывают кассу, обеспечивая студиям стабильно высокий заработок. 

 
 
Роберт Дауни — младший
© GUINNESSWORLDRECORDS.COM
Актера занесли в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году китайские фанаты. «Железному человеку» достался сертификат о рекорде после того, как на свое 48-летие актер получил открытку, подписанную 5339 поклонниками, в том числе китайскими знаменитостями Ваном Сюэци и Хуан Сяомином. Послание Дауни-младший получил как раз в Китае, во время своего первого визита в эту страну, и сразу же отблагодарил фанатов: «Спасибо, Китай, за такое удивительное гостеприимство, это незабываемо. Сертификат теперь дополнит мою коллекцию современного искусства».
 
 
Сандра Буллок
© ILYA S. SAVENOK/GETTY IMAGES FOR NETFLIX
Звезда фильмов «Гравитация», «Скорость» и «Невидимая сторона» в 2012 году была признана самой высокооплачиваемой актрисой, за что ее и включили в собрание рекордов: с июня 2009 года по июнь 2010-го заработок Буллок составил 56 млн в год. Она обошла Джорджа Клуни и Дэнзела Вашингтона благодаря участию в проектах «Предложение» и «Невидимая сторона», которые собрали в мировом прокате $315 млн и 309 млн.
 
 
Хью Лори
Кадр из сериала «Доктор Хаус»
© KINOPOISK.RU
Актер, музыкант и комик, участник популярного комедийного шоу «Дживс и Вустер», ставшего национальным достоянием Британии, на волне популярности медицинской драмы «Доктор Хаус» причалил к невиданному богатству. Создатели сериала платили Лори по 250 тысяч фунтов за один эпизод. Он стал единственным в истории телевидения актером, шоу с участием которого смогло собрать у экранов почти 82 миллиона зрителей. За роль диагноста-циника Лори получил два «Золотох глобуса».
 
 
Джонни Депп
© JUN SATO/WIREIMAGE
Франшиза «Пираты Карибского моря» обеспечила Джонни Деппу не только мировую популярность у детей и взрослых, но и солидный доход. В период с 2009 по 2010 год Депп заработал $75 млн, причем сумму составляли без учета доходов актера от рекламных проектов. В Книгу рекордов Гиннесса он попал в статусе «Самого высокооплачиваемого актера в мире» в 2012 году.
Елена Фомина


 
 
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В собрании рекордов 2020 года появятся новые голливудские имена. Перелистаем фолианты прошлых лет и посмотрим, кто же оказался в этой знаменитой коллекции.
 
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