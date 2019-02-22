Елена Анисим не пойдет на праймериз правоцентристов

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"Как бы там не было, я уже если сказала и дала слово, что я буду идти до конца, я должна идти до конца. Что касается праймериз, ко мне обращались с предложением, но до сих пор никто не объяснил механизм, насколько он прозрачен, и чтобы за этим не стояло, что это интересы одной определенной группировки, под которую они подписывают всех остальных. Все остальные будут играть роль статистов", — полагает Елена Анисим.





Правоцентристская коалиция предложила проведение праймериз во время подготовки к президентским выборам. В коалицию входят ОГП, БХД и движение "За свободу". Соответствующие кандидаты: Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич.





Елена Анисим ранее заявила о своих президентских амбициях.



