|
Елена Анисим не пойдет на праймериз правоцентристов
Депутат Палаты представителей Елена Анисим отказывается от узел в праймериз правоцентристской коалиции, чтобы определить единого кандидата на президентские выборы. В
Фото: Еврорадио
"Как бы там не было, я уже если сказала и дала слово, что я буду идти до конца, я должна идти до конца. Что касается праймериз, ко мне обращались с предложением, но до сих пор никто не объяснил механизм, насколько он прозрачен, и чтобы за этим не стояло, что это интересы одной определенной группировки, под которую они подписывают всех остальных. Все остальные будут играть роль статистов", — полагает Елена Анисим.
Правоцентристская коалиция предложила проведение праймериз во время подготовки к президентским выборам. В коалицию входят ОГП, БХД и движение "За свободу". Соответствующие кандидаты: Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич.
Елена Анисим ранее заявила о своих президентских амбициях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат Палаты представителей Елена Анисим отказывается от узел в праймериз правоцентристской коалиции, чтобы определить единого кандидата на президентские...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)