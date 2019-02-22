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Елена Анисим не пойдет на праймериз правоцентристов

23.02.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Депутат Палаты представителей Елена Анисим отказывается от узел в праймериз правоцентристской коалиции, чтобы определить единого кандидата на президентские выборы. В комментарии для Радио Рация Анисим отметила, что не понимает правил игры, поэтому не присоединяется.


Фото: Еврорадио

"Как бы там не было, я уже если сказала и дала слово, что я буду идти до конца, я должна идти до конца. Что касается праймериз, ко мне обращались с предложением, но до сих пор никто не объяснил механизм, насколько он прозрачен, и чтобы за этим не стояло, что это интересы одной определенной группировки, под которую они подписывают всех остальных. Все остальные будут играть роль статистов", — полагает Елена Анисим.

Правоцентристская коалиция предложила проведение праймериз во время подготовки к президентским выборам. В коалицию входят ОГП, БХД и движение "За свободу". Соответствующие кандидаты: Николай Козлов, Павел Северинец и Юрий Губаревич.

Елена Анисим ранее заявила о своих президентских амбициях.


 
 
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Депутат Палаты представителей Елена Анисим отказывается от узел в праймериз правоцентристской коалиции, чтобы определить единого кандидата на президентские...
 
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