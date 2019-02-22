ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

23.02.2019 17:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ развернуть войска на границе с Колумбией. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщается в Twitter-аккаунте командования Вооруженных сил страны.

Фото: Edgard Garrido / Reuters

Как отмечается в сообщении, соответствующий приказ был отдан, чтобы «защитить мир и обеспечить безопасность людей».

Ранее лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, сообщил, что 23 февраля намеревается доставить в страну продовольствие и медикаменты по суше и морю. В частности, он планировал направить специальные колонны к границе, чтобы забрать груз с гуманитарной помощью из соседних стран.

Правительство Венесуэлы заявило, что помощь жителям не требуется, обвинив в экономических проблемах страны санкции США. При этом Мадуро приказал на неопределенный период времени закрыть морскую границу с островами в Карибском море, которые входят в состав Нидерландов, а также с Бразилией. Венесуэльский лидер заявил, что рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией.

10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ развернуть войска на границе с Колумбией. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщается в Twitter-аккаунте командования...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Самочувствие не очень»: Ирина Кривко после спринта на ЧЕ в «Раубичах»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика