Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

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Как отмечается в сообщении, соответствующий приказ был отдан, чтобы «защитить мир и обеспечить безопасность людей».





Ранее лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом, сообщил, что 23 февраля намеревается доставить в страну продовольствие и медикаменты по суше и морю. В частности, он планировал направить специальные колонны к границе, чтобы забрать груз с гуманитарной помощью из соседних стран.





Правительство Венесуэлы заявило, что помощь жителям не требуется, обвинив в экономических проблемах страны санкции США. При этом Мадуро приказал на неопределенный период времени закрыть морскую границу с островами в Карибском море, которые входят в состав Нидерландов, а также с Бразилией. Венесуэльский лидер заявил, что рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией.





10 февраля в Колумбию прибыл первый американский самолет с продуктами и медикаментами для венесуэльцев. Мадуро заявил, что груз отравлен, и заблокировал его доставку.





Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.



