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Три тысячи мужчин разделись и побежали по Минску. Посмотрите на это

23.02.2019 18:19 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 23 февраля, в Беларуси отмечают День защитника Отечества. К празднику относятся по-разному: кто-то считает, что дата события выбрана случайно, с историческими датами не совпадает, а потому игра не стоит своих свеч. Кто-то же, напротив, убежден, что это самый «мужественный» символ любви к Родине, верности долгу и присяге. Так или иначе, в Минске по этому случаю прошло массовое мероприятие, в котором приняли участие около трех тысяч мужчин. Рассказываем и показываем, как это было.

Как поздравил Лукашенко

На сайте пресс-службы Лукашенко появилось поздравление со знаменательным днем. В нем президент отметил, что 23 февраля олицетворяет собой доблесть беларуского народа. С его слов, за годы независимости в Беларуси была создана надежная, современная армия, которая даст отпор кому бы то ни было. Он сделал акцент на 75-летии освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков – по его мнению, это добавляет значимости сегодняшнему дню. «Желаю всем счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины!» – значится в поздравлении. 

Как отметили в Минске

В Минске по случаю праздника организовали легкоатлетический старт «Забег настоящих мужчин». Он начался у Дворца Спорт и был разделен на две дистанции: один километр и три километра. Дресс-код – оголенный мужской торс. Каждому из тех, кто пришел к финишу, дали памятную медаль. Всего в забеге участвовало около трех тысяч мужчин – просто посмотрите на счастливые лица беларуских бегунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня, 23 февраля, в Беларуси отмечают День защитника Отечества. К празднику относятся по-разному: кто-то считает, что дата события выбрана случайно, с...
 
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