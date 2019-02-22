Три тысячи мужчин разделись и побежали по Минску. Посмотрите на это

Сегодня, 23 февраля, в Беларуси отмечают День защитника Отечества. К празднику относятся по-разному: кто-то считает, что дата события выбрана случайно, с историческими датами не совпадает, а потому игра не стоит своих свеч. Кто-то же, напротив, убежден, что это самый «мужественный» символ любви к Родине, верности долгу и присяге. Так или иначе, в Минске по этому случаю прошло массовое мероприятие, в котором приняли участие около трех тысяч мужчин. Рассказываем и показываем, как это было.



Как поздравил Лукашенко



На сайте пресс-службы Лукашенко появилось поздравление со знаменательным днем. В нем президент отметил, что 23 февраля олицетворяет собой доблесть беларуского народа. С его слов, за годы независимости в Беларуси была создана надежная, современная армия, которая даст отпор кому бы то ни было. Он сделал акцент на 75-летии освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков – по его мнению, это добавляет значимости сегодняшнему дню. «Желаю всем счастья, мира, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины!» – значится в поздравлении.



Как отметили в Минске



В Минске по случаю праздника организовали легкоатлетический старт «Забег настоящих мужчин». Он начался у Дворца Спорт и был разделен на две дистанции: один километр и три километра. Дресс-код – оголенный мужской торс. Каждому из тех, кто пришел к финишу, дали памятную медаль. Всего в забеге участвовало около трех тысяч мужчин – просто посмотрите на счастливые лица беларуских бегунов.