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Три тысячи мужчин разделись и побежали по Минску. Посмотрите на это
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Сегодня, 23 февраля, в Беларуси отмечают День защитника Отечества. К празднику относятся по-разному: кто-то считает, что дата события выбрана случайно, с историческими датами не совпадает, а потому игра не стоит своих свеч. Кто-то же, напротив, убежден, что это самый «мужественный» символ любви к Родине, верности долгу и присяге. Так или иначе, в Минске по этому случаю прошло массовое мероприятие, в котором приняли участие около трех тысяч мужчин. Рассказываем и показываем, как это было.
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