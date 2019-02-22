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С 1 марта второй раз за год подорожают сигареты

23.02.2019 17:49 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
С 1 марта в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Напомним, с 1 февраля некоторые сигареты подорожали сразу на 1,6 рубля, а в продаже появились новые марки.

Гродненская табачная фабрика поднимет цены с 1 марта только на Rothmans Demi Click Exclusive (с 2 до 2,2 рубля) и на Rothmans Demi Click Purple (с 2,15 до 2,2 рубля), пишет TUT.BY.

Компания «Табак-инвест» повысит цены в том числе на LD Red, LD Blue (с 2,32 до 2,34 рубля), LD Impulse Compact (с 2,27 до 2,29 рубля), Monte Carlo Red, Monte Carlo Azure

и Monte Carlo Blue (с 2,3 до 2,34 рубля), на Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver и Monte Carlo Super Slims Fresh (с 2,12 до 2,15 рубля), на Monte Carlo Evo Impulse (с 2,22 до 2,25 рубля), на Camel Blue (синий) – с 2,42 до 2,44 рубля, на Camel Compact Аctivate Purple – с с 2,15 до 2,2 рубля).

При этом из импортных сигарет подорожает только одна марка – WINSTON XS PURPLE IMPULSE. Их ввозит в страну компания «Беларусьторг». Эти сигареты подорожают с 2,83 до 2,85 рубля. Остальные сигареты этой компании, как и другого импортера – «Энерго-ИОЛ», не будут дорожать с 1 марта.

Полный список сигарет, на которые изменятся цены, можно посмотреть на сайце МНС.

 
 
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С 1 марта в Беларуси вырастут цены на некоторые марки сигарет.
 
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