С 1 марта второй раз за год подорожают сигареты



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Гродненская табачная фабрика поднимет цены с 1 марта только на Rothmans Demi Click Exclusive (с 2 до 2,2 рубля) и на Rothmans Demi Click Purple (с 2,15 до 2,2 рубля), пишетКомпания «Табак-инвест» повысит цены в том числе на LD Red, LD Blue (с 2,32 до 2,34 рубля), LD Impulse Compact (с 2,27 до 2,29 рубля), Monte Carlo Red, Monte Carlo Azureи Monte Carlo Blue (с 2,3 до 2,34 рубля), на Monte Carlo Super Slims Intrigue, Monte Carlo Super Slims Fantasy, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver и Monte Carlo Super Slims Fresh (с 2,12 до 2,15 рубля), на Monte Carlo Evo Impulse (с 2,22 до 2,25 рубля), на Camel Blue (синий) – с 2,42 до 2,44 рубля, на Camel Compact Аctivate Purple – с с 2,15 до 2,2 рубля).При этом из импортных сигарет подорожает только одна марка – WINSTON XS PURPLE IMPULSE. Их ввозит в страну компания «Беларусьторг». Эти сигареты подорожают с 2,83 до 2,85 рубля. Остальные сигареты этой компании, как и другого импортера – «Энерго-ИОЛ», не будут дорожать с 1 марта.Полный список сигарет, на которые изменятся цены, можно посмотреть на сайце МНС.