Оскандалившуюся Малышеву требуют оставить на телевидении



Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com

Партия "Коммунисты России" были так возмущены происходящим на экране, что потребовали вышвырнуть оскандалившуюся Малышеву с телевидения. Номер с пляшущим внутренним органом они назвали "пропагандой пошлости" и "абсолютизацией физиологии".Меж тем, телеведущаяв беседе спризналась, что скорее всего коммунисты пытаются пропиариться на волне скандала, поэтому и нападают на Малышеву, которую, естественно, в эфире необходимо оставить. По ее мнению, выпуск получился очень смешным и запоминающимся. Звезда отметила, что если подобные программы так популярны, то стоит прислушаться к запросам аудитории.заметила Ермошкина.Отметим, что самамного раз говорила в интервью, что читать нудные лекции с телеэкрана – бесполезная трата времени. Необходимо воздействовать на эмоции человека, только в этом случае информация будет усвоена, именно этим она и занимается в своей программе о здоровье.