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Оскандалившуюся Малышеву требуют оставить на телевидении
Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Партия "Коммунисты России" были так возмущены происходящим на экране, что потребовали вышвырнуть оскандалившуюся Малышеву с телевидения. Номер с пляшущим внутренним органом они назвали "пропагандой пошлости" и "абсолютизацией физиологии".
Меж тем, телеведущая Марина Ермошкина в беседе с
"Конечно, танец матки в эфире ведущего канала страны выглядит немного комично. Но, мне кажется, формат программы Елены Малышевой "Жить здорово!" вполне подразумевает такой, если выражаться современным языком "хайп". Мы видели подобное и в предыдущих выпусках. На мой взгляд, партия "Коммунисты России" просто решила привлечь к себе внимание за счет рейтинговой передачи. Вопрос в другом: возможно, нашему телевидению стоит более серьезно заняться просвещением и образованием своего зрителя, раз подобный подход собирает неплохие рейтинги?" – заметила Ермошкина.
Отметим, что сама Елена Малышева много раз говорила в интервью, что читать нудные лекции с телеэкрана – бесполезная трата времени. Необходимо воздействовать на эмоции человека, только в этом случае информация будет усвоена, именно этим она и занимается в своей программе о здоровье.
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В Сети не прекращаются споры о скандальном выпуске программы Елены Малышевой "Жить здорово!".
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