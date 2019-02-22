Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией





Части венесуэльской армии переброшены к границе с Колумбией на фоне попыток оппозиции начать поставки через границу американской гуманитарной помощи.

Как сообщается в официальном Twitter военного ведомства, омандование венесуэльской армии объявило о развертывании сил на границе с Колумбией. Дополнительные подразделения отправлены на запад страны по приказу президента Николаса Мадуро, чтобы «защитить мир после закрытия границы».

Отправка войск произошла на фоне заявлений оппозиции о намерении 23 февраля начать поставки в Венесуэлу американской гуманитарной помощи. В Каракасе категорически отказываются принимать продовольствие и медикаменты из соседней страны из опасений, что это может быть попыткой осуществить скрытую интервенцию с целью свержения Мадуро.

На границу прибыл и провозгласивший себя президентом страны спикер венесуэльского парламента Хуан Гуаидо. Тем самым он нарушил постановление суда, запретившего ему покидать страну.

Ситуация на границе между тем остается крайне напряженной. По данным агентства Reuters, в субботу группа венесуэльцев попыталась прорваться через границу, чтобы попасть в Колумбию, однако натолкнулась на сопротивление пограничников, которые применили слезоточивый газ. При этом указывается, что участники прорыва сразу начали закидывать охраняющих границу бойцов Национальной гвардии Венесуэлы бутылками и камнями, после чего те применили силу, пишет РБК .