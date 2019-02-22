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«Должен был делать срочную операцию». Дима Билан рассказал о двойном переломе
Новости России. Дима Билан рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться ради выступления на концерте в Санкт-Петербурге. Накануне певец поскользнулся на льду и сломал ногу.
«Двойной перелом! И 19 февраля должен был делать срочную операцию – вставлять пластину! Но я не отменил и не перенёс шоу на другие даты, а решил просто быть честным с вами и идти до конца! Пластину принял решение ставить после шоу, хоть и хирурги были крайне против! И это не геройство! Не могу больше писать, устал, но невероятно счастлив!», –
Несмотря на заверения артиста, что его поступок не является геройством, поклонники с исполнителем не согласились.
«Дима, с Днём защитника Отечества! Не бойтесь операции, сделают анестезию, ничего чувствовать не будете. Остальное дело за врачами. А потом период реабилитации. Только не переусердствуйте. Вы со всем справитесь. Мы в Вас верим. Удачи, берегите здоровье!»,
«О блин, Дима, вы чего это? Выздоравливайте, давайте. Беречься надо»,
«Дима, ты проявил большую силу воли. Сидела на концерте и думала, что надо брать пример и не раскисать никогда! Умница!»,
«Бесконечного здоровья Вам! Вы нереально сильный и талантливый человек. Спасибо за Вашу музыку».
Теперь концерт позади, поэтому Билан сможет направить все силы на выздоровление.
В прошлом году певец попал в ДТП.
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Новости России. Дима Билан рассказал о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться ради выступления на концерте в Санкт-Петербурге. Накануне певец...
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