Тимошенко собирается посадить трех друзей Порошенко, если ее выберут президентом

23 февраля 2019 года. Юлия Тимошенко на встрече с Федерацией работодателей Украины и Объединением работодателей «Украина: мировые вызовы, глобальные изменения» в Киеве. Фото — ba.org.ua





«Обозреватель». «Если так Господь и народ решит и я смогу победить, я выполню обязательство, которое взял президент на первых порах и посажу трех его друзей», – цитирует лидера «Батьківщини»





Однажды бывший премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю на вопрос, как победить коррупцию, ответил: «Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете — за что, и они точно знают — за что».





В начале своего президентства Петр Порошенко часто цитировал слова Ли Куан Ю, но за пять лет правления ничего подобного не сделал.





Теперь это собирается сделать Тимошенко. Кандидат заявила, что судебная ветвь власти будет «независимым от политических влияний действенным инструментом в борьбе с коррупцией».





«Если останется система, при которой один человек будет принимать решение: кого казнить, а кого миловать, — это будет означать отсутствие системы управления. На системном уровне нужно установить балансы и противовесы, эффективную систему контроля судопроизводства. Эта система не может действовать фрагментарно, она должна функционировать как единый механизм, который не допустит таких последствий», – рассказала лидер «Батькивщины».





Тимошенко добавила, что после принятия новой Конституции на всеукраинском референдуме «президент больше никогда не будет влиять на суды».





По ее мнению, принцип «посадить трех друзей» должен быть дополнен коренными изменениями правоохранительной системы.





О том, собирается ли она посадить трех своих друзей, Тимошенко не сказала.





В 2017-м Украина заняла 130-е место в рейтинге восприятия коррупции, который составляет международная организация «Transparency International»







