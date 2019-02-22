Досрочные президентские выборы пройдут до конца 2019 года. Под аккомпанемент референдума?

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина реанимировала идею конституционного референдума (то ли без задней мысли, то ли сознательно). И назвала одну-единственную дату, когда она хотела бы проводить выборы: 1 декабря 2019 года.





Так в чем смысл проведенного несменяемым председателем ЦИК видеобрифинга? О чем умолчала Лидия Ермошина?





Беларускай праўды – доктор юридических наук, профессор Михаил Пастухов. Собеседник– доктор юридических наук, профессор





- Вероятность конституционного референдума обсуждалась и раньше, однако под влиянием революции в Армении, и ухудшения отношений с Россией этот вопрос отошел на задний план. Отошел, но с повестки дня окончательно не снят.





Ермошина высказалась также о желательной дате выборов – 1 декабря 2019 года. Надо полагать, что речь шла о президентских выборах: пока ситуация не расшаталась и вакханалия не набрала обороты. Сегодня гораздо выгоднее проводить выборы, чем откладывать их до установленных Конституцией сроков – до августа 2020 года. Речь идет о досрочных президентских выборах, что, согласно и Конституции, и Избирательному кодексу, недопустимо. Но, похоже, власть эти «мелочи» нисколько не смущают.





Совмещать президентские выборы с референдумом – слишком опасная затея, подобных прецедентов не было. Возможно, что референдум пройдет сам по себе. Главный вопрос референдума – дальнейшая интеграция с Российской Федерацией; на референдум могут вынести Конституционный акт «союзного государства» (согласны или не согласны, сам Конституционный акт будет просто прилагаться к вопросам – чтобы его особо не читал, а отвечал на вопрос в целом: да или нет).





К главному вопросу могут добавить дополнительные: например, о переходе на смешанную избирательную систему, заодно можно решить вопрос об отмене смертной казни, сформулировав его в более мягкой форме. И, естественно, власти не откажут себе в удовольствии поставить вопрос о преобразованиях в высших органах государственной власти; нельзя исключать, что право избрать президента передадут парламенту, нельзя исключить, что может увеличиться и срок избрания президента – до шести или семи лет. А сами выборы президента действительно могут пройти до конца 2019 год, но уже с учетом решений, принятых на очередном референдуме осенью 2019 года. Но это станет просто утверждением нового президента.





Такой вариант исключать нельзя: накануне президентских выборов (в декабре), по осени может еще пройти и референдум (вероятнее всего – в октябре, на день рождения Владимира Владимировича, или же на день Октябрьской революции). А затем дело техники – избрание президента по новым правилам.





Но это только один из вариантов, который можно рассматривать как маловероятный. Но гипотетически такая возможность существует.





- Но с принятием Конституционного акта на референдуме сразу возникает множество неизвестных…





- Конечно, в последующем придется вносить правки в Конституцию. Но можно решить – провести в соответствие с Конституционным актом Конституцию Республики Беларусь и действующее законодательство. Дмитрий Медведев сформулировал требования Кремля: единый эмиссионный центр (Нацбанк будет выброшен на задворки), может встать вопрос о едином гражданстве, о свободе миграции, рабочей силы, капитала в рамках «союзного государства». Речь идет о реальной тесной интеграции, включая единую валюту (российский рубль), суды, общие органы власти…





- Значит, Путин убедил Лукашенко в необходимости «глубокой интеграции»?





-Это большая тайна. Но можно предполагать, что пока они не достигли консенсуса, и процесс «мягкого принуждения интеграции» будет продолжаться – мягкое, но настойчивое, с помощью экономических рычагов (компенсация за налоговый маневр, впереди – вопрос о цене на газ).





- Юридически процесс можно организовать в обозначенные вами сроки?





- Юристы – такие люди, которые всегда обслуживают власть. И если будет дана команда, то выполнят задача или за месяц, или за две недели, а если надо очень-очень срочно – тогда и за неделю. Это вопрос юридической техники, самое важное здесь – политическая воля руководителей двух государств. А народ может участвовать в качестве массовки на том же референдуме. А референдум, по логике, должен пройти в двух государствах: в Беларуси и в России. Можно предполагать, что Россия не будет против присоединения Беларуси. По всей видимости, свои бонусы получит и беларуский электорат – не только в виде перехода на единую валюту, но и в виде обещаний серьезно повысить зарплаты и пенсии.







