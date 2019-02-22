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Кортеж президента Молдовы попал в ДТП (видео)
Опубликовано видео ДТП, в которое попал один из автомобилей кортежа президента Молдавии Игоря Додона.
Игорь Додон назвал происшествие “стечением неудачных обстоятельств”.
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 24 февраля.
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Опубликовано видео ДТП, в которое попал один из автомобилей кортежа президента Молдавии Игоря Додона.
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