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Равков подарил Лукашенко еще один пистолет

23.02.2019 19:44 — Разное | Tut.by  
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Во время посещения президентом страны Военной академии министр обороны Андрей Равков преподнес Александру Лукашенко пистолет. Сюжет показали в эфире телеканала Беларусь 1.


Андрей Равков и Александр Лукашенко. Кадр Беларусь 1

— Вы как главнокомандующий должны быть вооружены боевым оружием, — сказал министр, вручая коробку с пистолетом, в которой были и патроны.


Кадр Беларусь 1

Это не первое оружие, которое глава ведомства преподнес президенту.

В 2015 году Равков подарил главе государства автомат Калашникова. Подарок был в специальном деревянном футляре, на внутренней стороне крышки которого сделана надпись «С Вами мы в едином строю». «Хорошее оружие. Моё», — сказал тогда Александр Лукашенко, принимая подарок.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

В 2016 году во время посещения общевойскового Обуз-Лесновского полигона военные преподнесли в подарок Лукашенко самозарядный пистолет «Маузер К96». Это оружие отличает точность и дальность боя, превышающая таковую даже у многих современных образцов. 


Скриншот видео телеканала ОНТ

В 2017 году Равков в честь успешного завершения белорусско-российских стратегических учений «Запад-2017» подарил президенту пистолет ТТ (Тульский Токарева). Пистолет ТТ отличается настильностью траектории и высоким пробивным действием остроконечной пули — она способна пробить армейскую каску или легкие бронежилеты.

 
 
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Во время посещения президентом страны Военной академии министр обороны Андрей Равков преподнес Александру Лукашенко пистолет.
 
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