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Равков подарил Лукашенко еще один пистолет
Во время посещения президентом страны Военной академии министр обороны Андрей Равков преподнес Александру Лукашенко пистолет. Сюжет показали в эфире телеканала
— Вы как главнокомандующий должны быть вооружены боевым оружием, — сказал министр, вручая коробку с пистолетом, в которой были и патроны.
Это не первое оружие, которое глава ведомства преподнес президенту.
В 2015 году Равков подарил главе государства
В 2016 году во время посещения общевойскового Обуз-Лесновского полигона военные преподнесли в подарок Лукашенко
В 2017 году Равков в честь успешного завершения белорусско-российских стратегических учений «Запад-2017» подарил президенту
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Во время посещения президентом страны Военной академии министр обороны Андрей Равков преподнес Александру Лукашенко пистолет.
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