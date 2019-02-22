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Она закаляет сталь: женщина-кузнец в Беларуси легко справляется с металлом

23.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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23 февраля всегда был праздником исключительно сильного пола. Но с каждым годом профессии, которые считались мужскими, все больше завоевывают девушки. Так, на всю Беларусь живет одна-единственная женщина-кузнец. Оксана Кирилюк, хрупкая на вид, легко справляется с металлом, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В собственной кузнице Оксана Кирилюк сама и директор, и исполнитель, и менеджер по рекламе. Впрочем, работой это не считает. Говорит, просто «тянет».

«Это часть меня, часть моей жизни. Профессия – это когда человек занимается чем-то, чтобы зарабатывать деньги. Я это делала бы, даже если бы мне не платили», – призналась женщина.

Но увлечение оказалось прибыльным. Изделия Оксаны оценили не только в Беларуси. Есть клиенты в России и странах Балтии. Для нее даже самый простой заказ – большое поле для творчества.

«Мне интересны арт-объекты. И если я берусь за что-то бюджетное, и идея интересная, могу сделать бюджетно, но арт-объект», – говорит Оксана Кирилюк.

Работа физически тяжелая. Металл после ковки становится плотнее. Хрупкой женщине иногда приходится поднимать предметы в несколько раз больше собственного веса.

«Приходится очень тяжелые вещи перебрасывать ремнями через балки. И кантую», – рассказала женщина-кузнец.

То, что профессию считают мужской, Оксану не смущает. Сейчас она помогает другим женщинам открыть собственное дело. Уверена, иногда разделение на мужское и женское мешает двигаться вперед.

«Если умеешь что-то делать, как может пол влиять на это? Мысли, они пола не имеют. Творчество тоже пола не имеет», – уверена женщина.

Рядом с мастерской – собственная конюшня. Правда, подковы для лошадок Оксана не кует, они не для езды. Любимые питомцы дарят радость общения, но и требуют много времени для ухода. Поэтому выспаться удается раз в неделю, но это не беда, уверяет Оксана. Когда дела – и в кузнице, и в конюшне – действительно любимые.

По профессии Оксана Кирилюк – экономист, в этой области проработала много лет. После перепробовала несколько занятий, пока не остановилась на кузнечном деле.



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23 февраля всегда был праздником исключительно сильного пола. Но с каждым годом профессии, которые считались мужскими, все больше завоевывают девушки. Так на всю...
 
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