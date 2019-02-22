Гран-при фестиваля «Коложский благовест» останется в Беларуси (+видео)

Сегодня, во время торжественного закрытия XVIII Международного фестиваля православных песнопений «Коложский благовест», разрешилась его главная интрига: кому достанется Гран-при. После двух дней прослушиваний международное жюри определило лауреатов в ряде номинаций и хор-победитель. В этом году Гран-при фестиваля завоевал мужской хор «Всехсвятский» прихода в честь Всех Святых из Минска.





этом году, напомним, фестиваль объединил около 40 взрослых и детских , церковных и светских коллективов из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Литвы и Латвии. Приветствуя собравшихся в зале на гала-концерте по случаю закрытия очередного фестиваля православных песнопений в Гродно , высокопреосвященнейший Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский, выразил особые слова благодарности всем, кто внес вклад в то, чтобы этот фестиваль состоялся – и организаторам, и участникам, которые, несмотря на дальние расстояния, все же приехали в Гродно. В, церковных и светских коллективов из Беларуси, России, Украины, Польши, Румынии, Литвы и Латвии.





— Время сейчас сложное, но когда мы все вместе участвуем в таких праздниках, мы воссоединяемся во Христе, — отметил Владыка. – Церковь нас объединяет. И мы будем рады всех видеть у нас в Гродно неоднократно. А глядя в глаза зрителей, убеждаемся: фестиваль обязательно нужно продолжать.

Открытие, концерты коллективов, прослушивания и, конечно же, гала-концерт участников – все эти мероприятия проходили с аншлагом. А значит, фестиваль интересен гродненскому зрителю.

— «Коложский благовест» — это пример конструктивного взаимодействия православной церкви и государства, — подчеркнул управляющий делами облисполкома Игорь Попов. — Сам праздник – знаменательное событие для Гродно. Города, который несколько лет назад принимал эстафету и был культурной столицей Беларуси, который привлекает все больше туристов. А им интересны наши достопримечательности, культурные мероприятия. И одна из визитных карточек города – фестиваль «Коложский благовест». Это не просто три фестивальных дня в Гродно, а масштабное мероприятие. Ведь оно начинается с конкурсных прослушиваний в районах, к ним приобщаются церковные и светские коллективы. Кроме того, фестиваль – это еще и выставки, кинолектории, вечера поэзии. Действительно, праздник, который с каждым годом расширяется и набирает силу.





Растет и мастерство самих участников. Победитель этого года, к примеру, уже принимал участие в фестивале несколько лет назад. Однако молодой коллектив не стоит на месте и постоянно работает над собой.





















Поэтому было желание вновь приехать на фестиваль и показать, чего удалось достичь за несколько лет. Как результат – главный приз фестиваля. Так в чем особенность именно этого хора? Конечно, один из плюсов его в том, что все участники – выпускники или студенты консерватории, то есть профессиональные музыканты. И вместе с тем это церковный хор, который хорошо знаком именно с канонами церковного песнопения.

Такое единство профессионализма в двух сферах всегда очень высоко оценивалось жюри фестиваля.





— Когда общаемся с коллегами, в том числе дирижерами и вокалистами, они отмечают нашу колоссальную работу над звучанием коллектива. Я тоже убежден, что однородные коллективы – это прежде всего красота тембров, красота звука. Именно этому уделяем огромное внимание. Такую оценку нашего хора мы слышим в том числе за пределами Беларуси, — рассказал регент хора «Всехсвятский» Дмитрий Токмаков. – И хотя в первую очередь мы церковный хор, выступаем в том числе на светских площадках. Вообще светской программы у нас в репертуаре много. Даем сольные концерты в Беларуси, выступали на концертах в Москве и Санкт-Петербурге. Поем на восьми языках. И постоянно пробуем себя в новых направлениях. Сохраняя традиции, стараемся привнести что-то свое.

















Гала-концерт по случаю закрытия фестиваля собрал на одной сцене лучшие коллективы-участники. На сцену выходили и представители Гродненщины. Среди лауреатов в разных номинациях – хор священнослужителей Гродненской епархии, щучинский ансамбль храма Богоявления, волковысский ансамбль прихода храма Святых Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, архиерейский хор Свято-Покровского кафедрального собора Гродно и хор храма в честь Собора Всех Белорусских Святых (Гродно). Также в числе победителей детские коллективы: детский хор храма в честь Собора Всех Белорусских Святых Гродно и молодежный хор храма Святителя Николая Чудотворца из Большой Берестовицы.

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