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Антон Кушнир занял 2-е место на домашнем этапе Кубка мира по фристайлу в Раубичах

23.02.2019 20:16 — Разное | Tut.by  
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Белорусский фристайлист Антон Кушнир занял 2-е место на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах.

В суперфинале Антон Кушнир получил оценку 118,10 балла.

Победу одержал Максим Буров (Россия) — 120,36. Бронза у еще одного россиянина Станислава Никитина — 99,12.

Другие белорусы не смогли преодолеть квалификационный барьер. Вячеслав Тимерцев (91,65) занял 14-е место, Андрей Кузьмин (89,46) — 16-е, Макар Митрофанов (88,47) — 17-е, Артем Башлаков (58,86) — 24-е, Игорь Дробенков (51,46) — 30-е, Илья Горелик (48,99) — 31-е, Дмитрий Мазуркевич (47,38) — 32-е среди 33 участников.

В женских соревнованиях весь пьедестал заняли китаянки. Первой стала Сю Ментао (87,77), второй — Сю Сикунь (80,33), третьей — Шао Ци (80,04).

Лучшей среди белорусок стала 17-летняя Яна Ермошевич, с оценкой 66,56 занявшая 18-е место. Чемпионка мира 2019 года Александра Романовская также не сумела преодолеть квалификацию. Она получила оценку 65,65 балла и заняла лишь 19-е место. 18-летняя Ольга Хромова (65,00) стала 20-й, 19-летняя Снежана Дребенкова (49,66) — 24-й среди 25 участниц.

 
 
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Белорусский фристайлист Антон Кушнир занял 2-е место на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах.
 
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