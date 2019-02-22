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Европейские специалисты помогают решить проблему очистки сточных вод в Бресте

23.02.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Проблему неприятного запаха и очистки сточных вод в Бресте помогают решить европейские специалисты. Реконструкция очистных сооружений ведется в несколько этапов. Генподрядчик - чешская компания. Сейчас работы близки к завершению. Виктория Потоняпоинтересовалась, соответствуют ли пробы местной воды международным стандартам? 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63772.php

Европейские специалисты помогают решить проблему очистки сточных вод в Бресте

Теперь на очистных сооружениях все процессы на мониторах. Диспетчерская - центр управления, где видно, как функционирует комплекс в режиме реального времени на каждом этапе очистки. Пока это только часть компьютерного оборудования, автоматизация продолжается. Реконструкция важного для города объекта ведется не один год на бюджетные средства, гранты и кредиты международных банков. Сточные воды отсюда попадают в трансграничную реку Западный Буг, затем через Вислу в акваторию Балтийского моря. В решении экологического вопроса, чтобы довести очистку воды в Бресте до требований Хельсинкской комиссии, заинтересованы и международные эксперты. Поэтому на смену устаревшим технологиям пришли современные.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63772.php

Европейские специалисты помогают решить проблему очистки сточных вод в Бресте

Каждые сутки через двухуровневую очистку проходит 80 тысяч тонн воды. Специально построена насосная для сортировки грубых отходов, установлены песколовки, полностью обновляются отстойники и аэротенки. Сейчас работы выполнены на 90 %.

Реконструкцией предусмотрено и снижение уровня специфического запаха в городе, который особенно чувствуется при ветреной погоде. На первичные отстойники устанавливают специальные купола. Такие конструкции на очистительных постройках Беларуси применяются впервые. Уже накрыты две чаши, а всего их будет шесть. Также появятся отдельные фильтры для очистки воздуха.

Генподрядчик - чешская фирма - в Европе построила не один подобный объект. В Беларуси работают впервые. Определенная трудность в том, что работы проводятся на предприятии, деятельность которого беспрерывная. По всей территории высокий уровень грунтовых вод, поэтому строят с учетом и этой особенности.

Пробы воды специалисты лаборатории берут ежедневно. Мониторинг ведется по многим показателям, прежде всего на содержание фосфора и азота. Во время реконструкции контроль усиленный. Обновленные очистные сооружения город получит аккурат к своему миллениуму.

 
Теги: Брест
 
 
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