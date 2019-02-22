В Кобринском районе лобовое ДТП: погиб водитель легковушки

Сегодня, 23 февраля 2019 года около 15.10 часов на автодороге М10 произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: водитель автомобиля марки «Рено Меган Сценик», двигаясь в направлении г.Бреста, на 516 километре автодороги М10«Кобрин-Гомель-граница РФ», выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение в автомобилем «Скания».



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После столкновения автомобили съехали в кювет. В результате происшествия водитель автомобиля «Рено Меган Сценик» погиб.

На месте дтп работает следственно-оперативная группа.