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Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 7 - СССР (война и послевоенные годы)
23.02.2019 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
1939 22 сентября
Красная Армия вошла в Брест. В городе создано Временное управление.
22 ноября
Начало национализации предприятий. Начало депортаций. Брестчина становится частью БССР. Вопрос ставился таким образом: быть Брестчине белорусской или украинской? Сталин принял решение в пользу БССР.
3 декабря
Вышел первый номер газеты «Заря»
4 декабря
Брест областной центр БССР. В городе проживало 41,4 тыс. жителей.
1940
Открыты областная и городская библиотеки.
1940 май
Открытие Дома пионеров.
1940 июль
Брест посетил писатель А.С. Новиков-Прибой, автор романа «Цусима»
1941 22 июня
Начало Великой Отечественной войны. В городе проживало около 70 тыс. жителей.
Оборона крепости советским гарнизоном. Оборона железнодорожного вокзала. Оборона военкомата. По немецким данным в первый месяц войны было уничтожено 4435 жителей города.
Оккупационными властями Брест был включён в состав Рейхскомиссариата Украины.
1941 26 августа
1942 Февраль
Впервые об обороне Брестской крепости стало известно из штабного немецкого донесения, захваченного в бумагах разгромленной части.
1942 15-18 октября
Уничтожено
1943
Появляются публикации отрывков из дневников немецких солдат и офицеров о боях в Брестской крепости.
1944 28 июля
В результате Люблинско-Брестской операции город освобожден армиями под командованием генералов П.А.Белова, В.С.Попова, А.А. Лучинского в составе 1-го Белорусского фронта (командующий маршал Советского Союза К.К. Рокосовский)
В честь освобождения Бреста в Москве был дан салют двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий. Отличившимся в боях за Брест 47 воинским частям и соединениям было присвоено почетное наименование «Брестских». Более двадцати воинов стали Героями Советского Союза.
В городе осталось 14 960 жителей. За годы оккупации было уничтожено около 40 000 жителей города.
В освобожденный город, область, где советская власть просуществовала до войны всего полтора года и где еще не проводилась коллективизация, по решению партии направляются специалисты из центральных районов СССР для восстановления народного хозяйства, для руководства на партийно-хозяйственных постах.
1944 август
Открытие мясокомбината (производственные помещения находились в разных частях города).
1944 октябрь
Открытие фельдшерско-акушерской школы. Ныне Брестский государственный медицинский колледж.
Открытие
здание театра в 1942-м году
Открытие промкомбината (завод металлоизделий)
Основан институт усовершенствования учителей.
1944 2 октября
Погиб генерал-майор Николай Фёдорович Иконников (участник освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков). Похоронен в Бресте в сквере, названном его именем
1945 Январь
Жителям Брестчины было слышно, как бомбили Варшаву.
12 января 1945 года началось советское наступление, в котором участвовала 1-я польская армия. 16-17 января 1945 года Варшава была освобождена.
1945 Февраль
Ялтинская
«Непервый» раздел Европы
Говорят, что инженеры, проектировавшие железную дорогу Москва – Петербург, столкнулись с проблемой прокладки дороги через некоторые заболоченные участки. Когда Николаю I доложили о трудностях строительства, царь взял карту, приложил линейку, соединив Москву и Петербург, и провел прямую линию. При этом один из пальцев выступил за край линейки, и линия не получилась прямой. Дорогу так и построили с этим «николаевским пальцем». Это легенда, но такой николаевский принцип в истории применялся не раз. Так делили Речь Посполитую. Так делили Европу после мировых войн.
Вильно, Смоленск, Белосток, Калининградская область могли стать белорусскими. Брест мог оказаться польским или украинским…. Народ часто и не подозревает о планах политиков, тем более, что эти планы часто определяются эмоциональным состоянием политиков в конкретный отрезок времени.
9 мая
Окончание Великой Отечественной войны.
Величайшая война человечества, вторая мировая, еще не окончена. Но людям советской страны, перенесшим самые страшные лишения, особенно дорога эта дата. Известие об окончании войны, дало надежду на то, что родные и близкие, участвовавшие в войне, вернутся домой живыми.
Но еще десятки тысяч советских людей погибнет на фронтах Второй мировой войны, которая будет продолжаться до 2 сентября 1945г.
1945 Август
Через Брест на Потсдамскую конференцию проезжал И.В. Сталин, выйдя на перрон, он порекомендовал построить такой вокзал, который был бы гордостью советского государства.
слева - снос памятника Сталина возле нынешней Администрации Ленинского района, 1941-1944 гг., справа - разрушенный памятник Сталина возле театра, 1941-1944 гг.
1945 2 сентября
Окончание Второй мировой войны (не путать с ВОВ)
1945
Установлен обелиск на братской могиле советским воинам и партизанам в городском парке. (В Бресте 72 братские могилы)
Открытие учительского института. Ныне Университет им. Пушкина.
1946 осень
Неурожай в ряде районов Советского Союза. Информация о событиях 1946—1947 гг. как о голоде была впервые опубликована в СССР в 1988 году.
1947
Открыт первый автобусный маршрут. Повышение налогов на 100% с единоличников, на 30% с колхозников и совхозников. Началось принудительное размещение облигационных госзаймов среди населения.
1948
Утвержден первый генплан развития города. В «Огоньке» появилась статья писателя Михаила Златогорова «Брестская крепость».
Послевоенные годы (1947-1955 гг.) нанесли крепости не меньший урон, чем боевые действия. Для восстановления разрушенного города требовались строительные материалы. Военные разбирали крепостные здания и строили дома комсостава, казармы, гаражи. С 1947 по 1955 годы были взорваны Брестские, Белостокские и Восточные крепостные ворота, разобраны некоторые сохранившиеся участки кольцевой казармы, здания Белого дворца, Инженерного управления и др. Подверглись полному уничтожению большинство номерных фортов.
1949-1950
Сентябрьский Пленума ЦК КП(б)Б, постановления ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР от 30 марта 1950 г. "О серьезных недостатках в колхозном строительстве Западных областей БССР".
Крестьяне неохотно вступали в колхозы. Коллективизация осуществлялась методами администрирования, принуждения, угрозы "раскулачивания". После сентябрьского (1949 г.) Пленума ЦК КП(б)Б коллективизация начала проводиться форсированными темпами.
В 1950 г. в колхозах насчитывалось уже 84% крестьянских хозяйств. В целом коллективизация в Западных областях Беларуси завершилась к 1952 г.
В течение 1948-1952 гг. натуральные и денежные налоги с сельского населения были повышены в 3 раза.
В 1952 году денежным налогом были обложены и "натуральные доходы" крестьян - ягоды и грибы. Личное хозяйство стало убыточным.
Авторский материал к 1000-летию Бреста. Продолжение следует...
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