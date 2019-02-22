 Факты и размышления о пограничных культурно-этнических регионах Брестчины. Часть 7 - СССР (война и послевоенные годы)





1939 22 сентября

Красная Армия вошла в Брест. В городе создано Временное управление.

22 ноября

Начало национализации предприятий. Начало депортаций. Брестчина становится частью БССР. Вопрос ставился таким образом: быть Брестчине белорусской или украинской? Сталин принял решение в пользу БССР.

3 декабря

Вышел первый номер газеты «Заря»

4 декабря

Брест областной центр БССР. В городе проживало 41,4 тыс. жителей.

1940

Открыты областная и городская библиотеки.

1940 май

Открытие Дома пионеров.

1940 июль

Брест посетил писатель А.С. Новиков-Прибой, автор романа «Цусима»

1941 22 июня

Начало Великой Отечественной войны. В городе проживало около 70 тыс. жителей.

Оборона крепости советским гарнизоном. Оборона железнодорожного вокзала. Оборона военкомата. По немецким данным в первый месяц войны было уничтожено 4435 жителей города.

Оккупационными властями Брест был включён в состав Рейхскомиссариата Украины.

1941 26 августа

Гитлер и Муссолини посетили Брестскую крепость



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1942 Февраль

Впервые об обороне Брестской крепости стало известно из штабного немецкого донесения, захваченного в бумагах разгромленной части.

1942 15-18 октября

Уничтожено брестское гетто . Погибли 34 000 евреев.



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1943

Появляются публикации отрывков из дневников немецких солдат и офицеров о боях в Брестской крепости.

1944 28 июля

В результате Люблинско-Брестской операции город освобожден армиями под командованием генералов П.А.Белова, В.С.Попова, А.А. Лучинского в составе 1-го Белорусского фронта (командующий маршал Советского Союза К.К. Рокосовский)



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В честь освобождения Бреста в Москве был дан салют двадцатью артиллерийскими залпами из 224 орудий. Отличившимся в боях за Брест 47 воинским частям и соединениям было присвоено почетное наименование «Брестских». Более двадцати воинов стали Героями Советского Союза.

В городе осталось 14 960 жителей. За годы оккупации было уничтожено около 40 000 жителей города.

В освобожденный город, область, где советская власть просуществовала до войны всего полтора года и где еще не проводилась коллективизация, по решению партии направляются специалисты из центральных районов СССР для восстановления народного хозяйства, для руководства на партийно-хозяйственных постах.

1944 август

Открытие мясокомбината (производственные помещения находились в разных частях города).

1944 октябрь

Открытие фельдшерско-акушерской школы. Ныне Брестский государственный медицинский колледж.

Открытие драматического театра .



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здание театра в 1942-м году

Открытие промкомбината (завод металлоизделий)

Основан институт усовершенствования учителей.

1944 2 октября

Погиб генерал-майор Николай Фёдорович Иконников (участник освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков). Похоронен в Бресте в сквере, названном его именем



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1945 Январь

Жителям Брестчины было слышно, как бомбили Варшаву.

12 января 1945 года началось советское наступление, в котором участвовала 1-я польская армия. 16-17 января 1945 года Варшава была освобождена.

1945 Февраль

Ялтинская конференция Большой Тройки. Брест оказался на территории, включённой в состав БССР.

«Непервый» раздел Европы

Говорят, что инженеры, проектировавшие железную дорогу Москва – Петербург, столкнулись с проблемой прокладки дороги через некоторые заболоченные участки. Когда Николаю I доложили о трудностях строительства, царь взял карту, приложил линейку, соединив Москву и Петербург, и провел прямую линию. При этом один из пальцев выступил за край линейки, и линия не получилась прямой. Дорогу так и построили с этим «николаевским пальцем». Это легенда, но такой николаевский принцип в истории применялся не раз. Так делили Речь Посполитую. Так делили Европу после мировых войн.

Вильно, Смоленск, Белосток, Калининградская область могли стать белорусскими. Брест мог оказаться польским или украинским…. Народ часто и не подозревает о планах политиков, тем более, что эти планы часто определяются эмоциональным состоянием политиков в конкретный отрезок времени.

9 мая

Окончание Великой Отечественной войны.



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Величайшая война человечества, вторая мировая, еще не окончена. Но людям советской страны, перенесшим самые страшные лишения, особенно дорога эта дата. Известие об окончании войны, дало надежду на то, что родные и близкие, участвовавшие в войне, вернутся домой живыми.

Но еще десятки тысяч советских людей погибнет на фронтах Второй мировой войны, которая будет продолжаться до 2 сентября 1945г.

1945 Август

Через Брест на Потсдамскую конференцию проезжал И.В. Сталин, выйдя на перрон, он порекомендовал построить такой вокзал, который был бы гордостью советского государства.



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слева - снос памятника Сталина возле нынешней Администрации Ленинского района, 1941-1944 гг., справа - разрушенный памятник Сталина возле театра, 1941-1944 гг.

1945 2 сентября

Окончание Второй мировой войны (не путать с ВОВ)

Мой дед, Александр Михайлович, мобилизованный в 1944 г. после освобождения западных районов СССР от фашистской оккупации, прошедший ускоренный курс обучения в Сумах, Украина, закончил войну в Кенигсберге. Был водителем легендарного «Студера» (Студебекера). Проезжая на автомашине по оставленному немцами Кенигсбергу, был поражен тем, что по улицам города, после прямого попадания бомбы в здание банка, ветер разносил, как осеннюю листву, уже никому ненужные германские банкноты. Александр Михайлович вернулся живым. Другой дед, Федор Васильевич, по возрасту не подлежал мобилизации, но его старший сын был на фронте, вернулся живым. Было бы справедливо 2 сентября, дату окончания Второй мировой войны, отмечать как день памяти всех павших в войнах за всю историю человеческой цивилизации.

1945

Установлен обелиск на братской могиле советским воинам и партизанам в городском парке. (В Бресте 72 братские могилы)

Открытие учительского института. Ныне Университет им. Пушкина.

1946 осень

Неурожай в ряде районов Советского Союза. Информация о событиях 1946—1947 гг. как о голоде была впервые опубликована в СССР в 1988 году.

1946 год. Грузовики из Украины заготавливают картофель в Брестской области. В западных районах республики еще не проводилась коллективизация, и у местных крестьян было что закупать. Одна из машин заготовителя проезжала по деревне Дашевичи ( [дэшэвэчи] ) (Каменецкий район), где жил Александр Михайлович. На улице стояла группа мужчин. Водитель остановился и спросил, где можно поесть и переночевать. Дед предложил водителю следовать за ним. Пообедав, Иван, так звали водителя из Запорожской области, предложил деньги, но дед не взял, хотя его семья тогда состояла из девяти человек. Александр Михайлович и этот украинский водитель Иван, переписывались до последних дней своей жизни. Их письма всегда начинались с обращения: «Здравствуй, брат…»

1947

Открыт первый автобусный маршрут. Повышение налогов на 100% с единоличников, на 30% с колхозников и совхозников. Началось принудительное размещение облигационных госзаймов среди населения.

1948

Утвержден первый генплан развития города. В «Огоньке» появилась статья писателя Михаила Златогорова «Брестская крепость».

Послевоенные годы (1947-1955 гг.) нанесли крепости не меньший урон, чем боевые действия. Для восстановления разрушенного города требовались строительные материалы. Военные разбирали крепостные здания и строили дома комсостава, казармы, гаражи. С 1947 по 1955 годы были взорваны Брестские, Белостокские и Восточные крепостные ворота, разобраны некоторые сохранившиеся участки кольцевой казармы, здания Белого дворца, Инженерного управления и др. Подверглись полному уничтожению большинство номерных фортов.

1949-1950

Сентябрьский Пленума ЦК КП(б)Б, постановления ЦК ВКП(б) и Совета министров СССР от 30 марта 1950 г. "О серьезных недостатках в колхозном строительстве Западных областей БССР".

Крестьяне неохотно вступали в колхозы. Коллективизация осуществлялась методами администрирования, принуждения, угрозы "раскулачивания". После сентябрьского (1949 г.) Пленума ЦК КП(б)Б коллективизация начала проводиться форсированными темпами.

В 1950 г. в колхозах насчитывалось уже 84% крестьянских хозяйств. В целом коллективизация в Западных областях Беларуси завершилась к 1952 г.

В течение 1948-1952 гг. натуральные и денежные налоги с сельского населения были повышены в 3 раза.

В 1952 году денежным налогом были обложены и "натуральные доходы" крестьян - ягоды и грибы. Личное хозяйство стало убыточным.

Весной 1950 г. мой дед посеял урожай, но убирал этот урожай уже колхоз… Моя мать, Нина Александровна, вынуждена была уехать в город и искать там работу, чтобы помогать своей семье из шести человек (отец, мать, братья и сестры) выплачивать государственный денежный налог.

Авторский материал к 1000-летию Бреста. Продолжение следует...

Следующий период - СССР (... до 1991)