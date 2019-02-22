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Температурный рекорд почти 70-летней давности побит в Беларуси

23.02.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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Февраль без минуса. В Беларуси побит температурный рекорд почти 70-летней давности, рассказали в программе «Плюс-минус».

Последние дни уходящей зимы, по наблюдениям синоптиков, скорее, походят на конец марта.

19 февраля сразу два областных центра обновили температурные максимумы. В Бресте в этот день столбик термометра показал 12,5 градусов выше ноля.

Температурный рекорд почти 70-летней давности побит в Беларуси

Предыдущий рекорд держался с 1950 года и составил тогда +9. Именно такую температуру в этот день зафиксировали в Гродно.

Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Февраль без минуса. В Беларуси побит температурный рекорд почти 70-летней давности, рассказали в программе «Плюс-минус». Последние дни уходящей зимы, по...
 
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