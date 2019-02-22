Температурный рекорд почти 70-летней давности побит в Беларуси

Февраль без минуса. В Беларуси побит температурный рекорд почти 70-летней давности, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Последние дни уходящей зимы, по наблюдениям синоптиков, скорее, походят на конец марта.

19 февраля сразу два областных центра обновили температурные максимумы. В Бресте в этот день столбик термометра показал 12,5 градусов выше ноля.





Предыдущий рекорд держался с 1950 года и составил тогда +9. Именно такую температуру в этот день зафиксировали в Гродно.