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Каким будет лето? Народные приметы на конец февраля

23.02.2019 20:20 — Разное | СТВ  
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25 февраля по народному календарю – День Алексея. Старожилы уверяли – если метёт вьюга – жди дождливое лето, рассказали в программе «Плюс-минус».

Каким будет лето? Народные приметы на конец февраля

27 февраля в народе называют Днём Кирилла Указчика. Холода предвещают знойное лето; а ясная солнечная погода намекнёт на долгие морозы.

Каким будет лето? Народные приметы на конец февраля

1 марта – День Даниила Новичка. По народным наблюдениям – если в начале календарной весны усилился ветер ночью – жди обильных осадков и потепления.

Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту
 
 
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25 февраля по народному календарю – День Алексея. Старожилы уверяли – если метёт вьюга – жди дождливое лето, рассказали в программе «Плюс-минус». 27 февраля в...
 
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