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Каким будет лето? Народные приметы на конец февраля
25 февраля по народному календарю – День Алексея. Старожилы уверяли – если метёт вьюга – жди дождливое лето, рассказали в программе
27 февраля в народе называют Днём Кирилла Указчика. Холода предвещают знойное лето; а ясная солнечная погода намекнёт на долгие морозы.
1 марта – День Даниила Новичка. По народным наблюдениям – если в начале календарной весны усилился ветер ночью – жди обильных осадков и потепления.
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25 февраля по народному календарю – День Алексея. Старожилы уверяли – если метёт вьюга – жди дождливое лето, рассказали в программе «Плюс-минус». 27 февраля в...
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