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Индию завалило градом размером с куриное яйцо, а в Европе активизировался вулкан
Столб пепла и закрытый аэропорт. На Сицилии активизировался крупнейший действующий вулкан Европы. Жители Катании стали свидетелями настоящего ада – из кратера Этны вырывались огромные клубы дыма, рассказали в программе
И пока у наших западных соседей, в прямом смысле, жарко, Индия похолодела от ужаса. На штат Мизорам обрушился сильный град.
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Столб пепла и закрытый аэропорт. На Сицилии активизировался крупнейший действующий вулкан Европы. Жители Катании стали свидетелями настоящего ада – из кратера...
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