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Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»

23.02.2019 20:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Внимание любителей фристайла 23 февраля приковано к белорусским «Раубичам», где проходит этап Кубка мира, а уже 24 числа состоится турнир по синхронным прыжкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каковы результаты квалификации? Расскажет корреспондент Виктория Ходосок.

Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»

Виктория Ходосок, СТВ:
Сегодня в «Раубичи» съехались самые сильные лыжные акробаты на предпоследний в сезоне этап Кубка мира по фристайлу. Комплекс принимает такой старт уже в третий раз. Свое мастерство показывают многие ведущие спортсмены из Беларуси, России, США, Китая и Германии – всего 11 стран. Состав большой, порядка 70 фристайлистов.

Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»

Перед тем, как попасть в финал, спортсмены преодолевали квалификацию. К сожалению, белоруски в него не попали. Так, Яна Ярмошевич заняла 18 место, Ольга Хромова – 20, Снежана Дрибенкова (недавно успешно выступившая на Кубке Европы) 24-я, чемпионка мира Александра Романовская – на 19 месте.

Из мужчин в финал прошел только олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир.

Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»

Фристайл – это очень красивый вид спорта. Можно смотреть не отрываясь вообще.

Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»

Антон Кушнир – это мой вообще фаворит. Увидел сегодня Аллу Цупер, сделал селфи, так что доволен. Буду до конца смотреть, болеть за своих.

Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»

Хотели показать старшему сыну – ему 8 лет – что такое фристайл вживую. Что это зрелищно, здорово. Поэтому приехали, не смотря на погоду.

Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»

Я вообще люблю этот вид спорта, все время наблюдаю за ним. Уже который год приезжаю, болею за наших, желаю всем победы.

Антон Кушнир прошёл в финал Кубка мира по фристайлу-2019 в «Раубичах»

24 февраля в «Раубичах» впервые в истории мирового фристайла пройдет турнир по синхронным прыжкам. Раньше подобная программа существовала как элемент шоу. Планируется, что выступят все участники Кубка мира, за исключением Австралии, Казахстана, Чехии и Китая.
 
 
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Новости Беларуси. Внимание любителей фристайла 23 февраля приковано к белорусским «Раубичам», где проходит этап Кубка мира, а уже 24 числа состоится турнир по...
 
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