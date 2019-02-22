Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту

По предварительной информации синоптиков, ждать чересчур тёплой погоды не стоит, рассказали в программе «Плюс-минус» .

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Температурный рекорд почти 70-летней давности побит в Беларуси

24 февраля, в воскресенье климатическую ситуацию в Беларуси будет диктовать атмосферный фронт, смещающийся со Скандинавии, за которым начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения.





26 февраля, во вторник Беларусь окажется во власти влажного морского воздуха. Днём скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северо-запада Европы.





Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В понедельник и вторник по республике ожидается усиление ветра – порывами до 15-18 метров в секунду. Температурный фон будет достаточно однородным: ночные минимумы составят от -3 до +3, а дневные максимумы – от +1 до +7.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам