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Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту

23.02.2019 19:57 — Разное | СТВ  
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Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту

26 февраля, во вторник Беларусь окажется во власти влажного морского воздуха. Днём скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северо-запада Европы.

Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту

Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В понедельник и вторник по республике ожидается усиление ветра – порывами до 15-18 метров в секунду. Температурный фон будет достаточно однородным: ночные минимумы составят от -3 до +3, а дневные максимумы – от +1 до +7.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

Бресте с 25 февраля до 3 марта" alt="Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту" src="http://www.21.by/pub/news/2019/02/1550945884144188.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 25 февраля до 3 марта
Витебске с 25 февраля до 3 марта" alt="Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту" src="http://www.21.by/pub/news/2019/02/1550945884157973.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 25 февраля до 3 марта
Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту
Фото. Погода в Гродно с 25 февраля до 3 марта
Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту
Фото. Погода в Гомеле с 25 февраля до 3 марта
Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту
Фото. Погода в Могилёве с 25 февраля до 3 марта
Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту
Фото. Погода в Минске с 25 февраля до 3 марта

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По предварительной информации синоптиков, ждать чересчур тёплой погоды не стоит, рассказали в программе «Плюс-минус». Индию завалило градом размером с куриное...
 
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