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Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту
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24 февраля, в воскресенье климатическую ситуацию в Беларуси будет диктовать атмосферный фронт, смещающийся со Скандинавии, за которым начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения.
26 февраля, во вторник Беларусь окажется во власти влажного морского воздуха. Днём скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северо-запада Европы.
Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 25 февраля до 3 марта" alt="Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту" src="http://www.21.by/pub/news/2019/02/1550945884144188.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 25 февраля до 3 марта
Витебске с 25 февраля до 3 марта" alt="Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту" src="http://www.21.by/pub/news/2019/02/1550945884157973.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 25 февраля до 3 марта
Фото. Погода в Гродно с 25 февраля до 3 марта
Фото. Погода в Гомеле с 25 февраля до 3 марта
Фото. Погода в Могилёве с 25 февраля до 3 марта
Фото. Погода в Минске с 25 февраля до 3 марта
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По предварительной информации синоптиков, ждать чересчур тёплой погоды не стоит, рассказали в программе «Плюс-минус». Индию завалило градом размером с куриное...
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