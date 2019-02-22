Филарет просит УГКЦ отказаться от службы в соборе Святой Софии

Facebook. Патриарх Филарет (Православная церковь Украины) просит главу Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения литургии в соборе Святой Софии в Киеве. Обращение Филарета опубликовано на его странице в социальной сети





В нем патриарх выразил обеспокоенность этим событием, так как оно может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.





Так, по мнению патриарха, проведение греко-католическим духовенством божественной литургии в центре украинского православия - соборе Святой Софии может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.





Владыка предположил, что это событие может быть использовано Россией для того, чтобы навредить украинскому народу, а потому призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения божественной литургии в соборе Святой Софии.





пишет 112.ua Ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что рассчитывает на углубление сотрудничества с Украинской греко-католической церковью,112.ua

"Мы не говорим об объединении, ми говорим о сотрудничестве. Мы хотим начать хорошее плодотворное сотрудничество между Православной церковью и Украинской греко-католической церковью", - заявил Епифаний.



