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Филарет просит УГКЦ отказаться от службы в соборе Святой Софии

23.02.2019 20:44 — Разное | Партизан  
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Патриарх считает, что проведение греко-католическим духовенством божественной литургии в соборе Святой Софии может вызвать противостояние между конфессиями.

 Патриарх Филарет (Православная церковь Украины) просит главу Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения литургии в соборе Святой Софии в Киеве. Обращение Филарета опубликовано на его странице в социальной сети Facebook.

В нем патриарх выразил обеспокоенность этим событием, так как оно может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.

Так, по мнению патриарха, проведение греко-католическим духовенством божественной литургии в центре украинского православия - соборе Святой Софии может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.

Владыка предположил, что это событие может быть использовано Россией для того, чтобы навредить украинскому народу, а потому призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения божественной литургии в соборе Святой Софии.

Ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что рассчитывает на углубление сотрудничества с Украинской греко-католической церковью, пишет 112.ua
"Мы не говорим об объединении, ми говорим о сотрудничестве. Мы хотим начать хорошее плодотворное сотрудничество между Православной церковью и Украинской греко-католической церковью", - заявил Епифаний.


 
 
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Патриарх считает, что проведение греко-католическим духовенством божественной литургии в соборе Святой Софии может вызвать противостояние между конфессиями.
 
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