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Филарет просит УГКЦ отказаться от службы в соборе Святой Софии
Патриарх считает, что проведение греко-католическим духовенством божественной литургии в соборе Святой Софии может вызвать противостояние между конфессиями.
Патриарх Филарет (Православная церковь Украины) просит главу Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения литургии в соборе Святой Софии в Киеве. Обращение Филарета опубликовано на его странице в социальной сети
В нем патриарх выразил обеспокоенность этим событием, так как оно может вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине.
Так, по мнению патриарха, проведение греко-католическим духовенством божественной литургии в центре украинского православия - соборе Святой Софии может вызвать сопротивление со стороны православных украинцев.
Владыка предположил, что это событие может быть использовано Россией для того, чтобы навредить украинскому народу, а потому призвал главу УГКЦ Блаженнейшего Святослава отказаться от проведения паломничества и совершения божественной литургии в соборе Святой Софии.
Ранее предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что рассчитывает на углубление сотрудничества с Украинской греко-католической церковью,
"Мы не говорим об объединении, ми говорим о сотрудничестве. Мы хотим начать хорошее плодотворное сотрудничество между Православной церковью и Украинской греко-католической церковью", - заявил Епифаний.
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Патриарх считает, что проведение греко-католическим духовенством божественной литургии в соборе Святой Софии может вызвать противостояние между конфессиями.
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