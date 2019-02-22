Не ждали: в Мире служебная овчарка пришла в дом преступников









На место происшествия в составе следственно – оперативной группы незамедлительно выбыл милиционер – кинолог ГЗ Кореличского отделения охраны старшина милиции Роман Саплица со своим верным, надежным другом и напарником — служебной собакой «Глория».





сообщает uvd.grodno.by Прибыв на место, служебный пес безошибочно определил направление, в котором скрылся вероятный преступник, а вскоре и вовсе привел к месту жительства подозреваемого. В ходе проведения оперативной работы, было установлено, что у подозреваемого был сообщник,uvd.grodno.by





Его розыск и задержание не заняли много времени. Задержанными оказались двое местных жителей 1969 и 1991 годов рождения, которые за своими плечами имели внушительный криминальный «послужной» список.

Похищенные деньги возвращены владельцу.







