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«Сказали, что я красавчик!» Три тысячи мужчин с голым торсом пробежали по центру Минска

23.02.2019 21:23 — Разное | Tut.by  
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Белорусская федерация легкой атлетики 23 февраля по традиции провела в Минске забег настоящих мужчин. Все участники вышли на дистанцию с оголенным торсом. Желающих пробежаться собралось около 3 тысяч, и это рекорд: вдвое больше, чем в прошлом году.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская федерация легкой атлетики 23 февраля по традиции провела в Минске забег настоящих мужчин.
 
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