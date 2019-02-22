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«Сказали, что я красавчик!» Три тысячи мужчин с голым торсом пробежали по центру Минска
Белорусская федерация легкой атлетики 23 февраля по традиции провела в Минске забег настоящих мужчин. Все участники вышли на дистанцию с оголенным торсом. Желающих пробежаться собралось около 3 тысяч, и это рекорд: вдвое больше, чем в прошлом году.
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Белорусская федерация легкой атлетики 23 февраля по традиции провела в Минске забег настоящих мужчин.
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