Белорусская федерация легкой атлетики 23 февраля по традиции провела в Минске забег настоящих мужчин. Все участники вышли на дистанцию с оголенным торсом. Желающих пробежаться собралось около 3 тысяч, и это рекорд: вдвое больше, чем в прошлом году.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Сказали, что я красавчик!» Три тысячи мужчин с голым торсом пробежали по центру Минска Белорусская федерация легкой атлетики 23 февраля по традиции провела в Минске забег настоящих мужчин.