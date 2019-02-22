Волейболистки «Минчанки» потерпели 11-е поражение в российской суперлиге

Волейболистки «Минчанки» потерпели 11-е поражение со старта суперлиги открытого чемпионата России.



Фото: cev.eu

23 февраля на площадке столичного Дворца спорта «Уручье» белорусская команда в четырех партиях проиграла красноярскому «Енисею».

«Минчанка» — «Енисей» — 1:3 (25:20, 23:25, 21:25, 20:25)

Выиграв первую партию, минчанки затем уступили в трех следующих, а заодно и во всем поединке, который продолжался 1 час 53 минуты.

Результативные баллы в составе «Минчанки» набирали Богдана Анисова (17), Оксана Ковальчук (15), Анна Гришкевич (12), Дарья Володько (10), Надежда Столяр (5), Вера Саликова (4), Анна Калиновская (2), Анастасия Шаш (2).

С 19 очками в 17 матчах «Минчанка» остается на 10-м месте среди 12 команд российской суперлиги.

«Енисей» с 28 баллами в 18 поединках занимает 6-е место.



Фото: volley.ru

Следующим соперником «Минчанки» 2 марта станет краснодарское «Динамо». Белорусская команда сыграет в гостях у соперниц, занимающих 5-е место в турнирной таблице (30 очков в 18 матчах).