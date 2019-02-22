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Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки
Новости Беларуси. Герой нашего сюжета – молодой человек, который в 22 года воспитывает 26 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юрий Литошик из Витебска связал свою жизнь с необычной для мужчин профессией воспитателя в детском саду. Все равно, что женщина-экскаваторщик или дальнобойщик. Но в любом правиле бывают исключения, главное – любить свое дело. Ну и, конечно, с обязанностями справляться. Насколько это удается няне в брюках, расскажет корреспондент Анастасия Аласания.
Сказки – не только неотъемлемая часть детства, но и важная составляющая в воспитании ребенка. В университете Юрию Литошику об этом рассказывали в теории, сегодня он уже сам проверяет знания на практике.
Юрий Литошик, воспитатель ясли-сада № 52 Витебска:
В 22 года у него 26 детей от трех до четырех лет. Каждого нужно, как говорится, накормить, напоить и спать уложить.
Анастасия Аласания, СТВ:
Работать с детьми непросто, и умения приходят не сразу. С одними нужно быть строгим, с другими помогают теплые слова. Но главное, по словам воспитателя, наладить дисциплину и заслужить авторитет без криков и жестких мер.
Артем Войлоков, воспитанник ясли-сада № 52 Витебска:
Злата Петренко, воспитанница ясли-сада № 52 Витебска:
Юрий Литошик говорит, что самым трудным было привыкнуть к шуму. Пока разговариваем с молодым педагогом, дети играют, не сидят на месте – попробуй за всеми уследи.
Отдать своего малыша в группу к Юрию Викторовичу сегодня хотят многие родители. Хотя еще полгода назад они были настроены весьма скептически.
Татьяна Терешкова, заведующая ГУО «Ясли-сад № 52 Витебска»:
Мужское участие в воспитании ребенка, несомненно, очень важно. Особенно для мальчиков. К сожалению, у некоторых детей нет отцов. Зачастую малыши больше обласканы мамами и бабушками. И профессию Юрий выбрал очень правильную. Ведь воспитание детей, тем более неродных, – удел сильных мужчин.
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Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки
Новости Беларуси. Герой нашего сюжета – молодой человек, который в 22 года воспитывает 26 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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