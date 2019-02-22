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Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

23.02.2019 21:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Герой нашего сюжета – молодой человек, который в 22 года воспитывает 26 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Юрий Литошик из Витебска связал свою жизнь с необычной для мужчин профессией воспитателя в детском саду. Все равно, что женщина-экскаваторщик или дальнобойщик. Но в любом правиле бывают исключения, главное – любить свое дело. Ну и, конечно, с обязанностями справляться. Насколько это удается няне в брюках, расскажет корреспондент Анастасия Аласания.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Сказки – не только неотъемлемая часть детства, но и важная составляющая в воспитании ребенка. В университете Юрию Литошику об этом рассказывали в теории, сегодня он уже сам проверяет знания на практике.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Юрий Литошик, воспитатель ясли-сада № 52 Витебска:
Все это приобреталось постепенно. Как бы научился подбирать к каждому ключик, так сказать, поход какой-то индивидуальный. О-о-очень нравится работать. Не ожидал даже, что мне будет приносить такое удовольствие.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

В 22 года у него 26 детей от трех до четырех лет. Каждого нужно, как говорится, накормить, напоить и спать уложить.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Анастасия Аласания, СТВ:
Молодому воспитателю пришлось осваивать и азы парикмахерского искусства, ведь в группе – 13 девочек. И наверняка каждая хочет быть неотразимой и неповторимой.
– Ну, да. Они постоянно приходят и просят заплести прически героев из мультиков. Научился уже и колоски, и косички, и хвостики.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Работать с детьми непросто, и умения приходят не сразу. С одними нужно быть строгим, с другими помогают теплые слова. Но главное, по словам воспитателя, наладить дисциплину и заслужить авторитет без криков и жестких мер.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Артем Войлоков, воспитанник ясли-сада № 52 Витебска:
– Скажи пожалуйста, а твой воспитатель – он какой? Как Серый Волк – злой и страшный?
– Нет.
– А какой?
– Добрый.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Злата Петренко, воспитанница ясли-сада № 52 Витебска:
– Он чинит.
– А что чинит?
– Он, когда кто-то что-то сломал, он починит.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Юрий Литошик говорит, что самым трудным было привыкнуть к шуму. Пока разговариваем с молодым педагогом, дети играют, не сидят на месте – попробуй за всеми уследи.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Отдать своего малыша в группу к Юрию Викторовичу сегодня хотят многие родители. Хотя еще полгода назад они были настроены весьма скептически.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Татьяна Терешкова, заведующая ГУО «Ясли-сад № 52 Витебска»:
Родители, конечно, настороженно поначалу восприняли появление воспитателя-мужчины. А затем, поближе с ним познакомившись и видя реакцию детей, конечно, уже довольны. Потому что парень действительно грамотный. Очень любит детей, это самое главное, хорошо к ним относится.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки

Мужское участие в воспитании ребенка, несомненно, очень важно. Особенно для мальчиков. К сожалению, у некоторых детей нет отцов. Зачастую малыши больше обласканы мамами и бабушками. И профессию Юрий выбрал очень правильную. Ведь воспитание детей, тем более неродных, – удел сильных мужчин.

Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Герой нашего сюжета – молодой человек, который в 22 года воспитывает 26 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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