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Сам себе синоптик. Как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды

23.02.2019 21:30 — Разное | СТВ  
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9 человек из 10 во всём мире дышат загрязнённым воздухом. Та же проблема ежегодно уносит 7 миллионов жизней на планете. Эти цифры приводит Всемирная организация здравоохранения. Причём, речь идёт не только про опасные производственные выбросы. Неприметные соседи в квартире – пыль, грибок и бактерии могут стать бомбой замедленного действия. Именно поэтому все большую популярность набирают климатические гаджеты, рассказали в программе «Плюс-минус»

Сам себе синоптик. Как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды

Метеостанции. Они оснащены основными приборами: барометр, гигрометр, термометр. Именно на основании показаний этих приборов домашняя метеостанция делает прогнозы погоды.

Сам себе синоптик. Как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды

Александр Черневский, эксперт:
Они показывают полностью, что происходит и внутри помещения, и за окном. И температуру, и влажность, и восход солнца всё, что надо, вся информация у них на одном дисплее.

Сам себе синоптик. Как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды

По мнению специалистов, для нормального самочувствия человека влажность в помещении должна быть около 50 %. Именно поэтому в магазинах всё чаще спрашивают увлажнитель воздуха.

Сам себе синоптик. Как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды

Ещё одна новинка – метеоприложение в телевизоре. Тот самый случай, когда все важные погодные тренды можно узнать в несколько кликов, не вставая с дивана.

Сам себе синоптик. Как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды

Александр Черневский:
Приложение даёт информацию о температуре на сегодняшний день, на несколько часов вперёд. Можно посмотреть видео, что произошло по вине погоды в том или ином уголке земного шара.

Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту
 
 
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9 человек из 10 во всём мире дышат загрязнённым воздухом. Та же проблема ежегодно уносит 7 миллионов жизней на планете. Эти цифры приводит Всемирная организация...
 
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