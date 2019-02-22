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Сам себе синоптик. Как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды
9 человек из 10 во всём мире дышат загрязнённым воздухом. Та же проблема ежегодно уносит 7 миллионов жизней на планете. Эти цифры приводит Всемирная организация здравоохранения. Причём, речь идёт не только про опасные производственные выбросы. Неприметные соседи в квартире – пыль, грибок и бактерии могут стать бомбой замедленного действия. Именно поэтому все большую популярность набирают климатические гаджеты, рассказали в программе
Александр Черневский, эксперт:
По мнению специалистов, для нормального самочувствия человека влажность в помещении должна быть около 50 %. Именно поэтому в магазинах всё чаще спрашивают увлажнитель воздуха.
Ещё одна новинка – метеоприложение в телевизоре. Тот самый случай, когда все важные погодные тренды можно узнать в несколько кликов, не вставая с дивана.
Александр Черневский:
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9 человек из 10 во всём мире дышат загрязнённым воздухом. Та же проблема ежегодно уносит 7 миллионов жизней на планете. Эти цифры приводит Всемирная организация...
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