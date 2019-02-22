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В Москве около 0, в Киеве +4. Погода в Европе на предстоящей неделе

23.02.2019 21:09 — Разное | СТВ  
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В начале недели Париж встретит тёплой и ясной погодой, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра покажет +12. Похожая климатическая обстановка в Вене.

В Москве около 0, в Киеве +4. Погода в Европе на предстоящей неделе

В Риме на 2 градуса теплее, там переменная облачность. По-весеннему комфортную и солнечную погоду синоптики прогнозируют и в Мадриде. Там ясно и не меньше +18.

В Москве около 0, в Киеве +4. Погода в Европе на предстоящей неделе

В Софии, напротив, февраль сдавать позиции пока не собирается. Днём столбик термометра опустится до -2, но без осадков. На 2 градуса теплее будет в Анкаре. В Афинах воздух прогреется до +7, но с переменной облачностью и сильным северным ветром. В Риге та же история. Сохранится порывистый ветер в Вильнюсе. Днём там +5 и переменная облачность. Такой же температурный режим в Варшаве. Сплошная облачность, возможен дождь.

В Москве около 0, в Киеве +4. Погода в Европе на предстоящей неделе

В Москве в начале недели синоптики обещают мокрый снег и около ноля. В Киеве столбик термометра покажет +4.

Сильный ветер ожидается в Беларуси в начале недели. О погоде в областях читаем за 1 минуту
 
 
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В начале недели Париж встретит тёплой и ясной погодой, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра покажет +12. Похожая климатическая обстановка в Вене....
 
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