Забег топлес: в Минске мужчины пробежали без одежды в мороз

Традиционный забег в честь 23 февраля прошел в Минске. На старт, несмотря на холод, мужчинам нужно было выйти без куртки и футболки. О том, много ли было желающих поучаствовать, выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

В Минске огромное скопление мужчин. Неудивительно, что на 23 февраля они в центре внимания. Женщины не спускают с них глаз.

Бежать топлес – главное условие. А на улице минус два. Испытание для сильных духом. Организаторы разрешили надевать только шапку и перчатки.

«Белорусы закаленные! Мы окунаемся в прорубь и нам не страшно!» – поделились участники забега.

«В такую суровую погоду только мы, настоящие мужчины, решили бросить вызов этому испытанию. Настоящий мужчина – это тот, у кого стройное и накаченное тело, а внутри хорошая душа и дух воина», – рассказал еще один смельчак.

На выбор были предоставлены дистанции на один или три километра. Кто-то уложился за пару минут, а кто-то за 15. Быстро, но зато зрелищно. Сложнее всего было тем, кто стартовал в первых рядах: у них за спиной три тысячи участников. Отличный стимул выдать на дистанции максимум.

«Это очень сложно. Это испытание с собой. Я горд за себя!» – сообщил один из бегунов после финиша.

«Жалко, что пробежал только километр. Можно было бы три и даже пять. Все было очень круто», – делится другой.

За участников болели сотни зрителей. Одни поддерживали своих друзей и родственников, другие просто не смогли пройти мимо.

«Все мужчины объединились и показали, что они настоящие мужчины», – призналась одна из болельщиц.

Награду получили все участники забега. Ведь мужчины сегодня все без исключения чемпионы и герои.