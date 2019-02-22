ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Забег топлес: в Минске мужчины пробежали без одежды в мороз

23.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Традиционный забег в честь 23 февраля прошел в Минске. На старт, несмотря на холод, мужчинам нужно было выйти без куртки и футболки. О том, много ли было желающих поучаствовать, выяснила корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

В Минске огромное скопление мужчин. Неудивительно, что на 23 февраля они в центре внимания. Женщины не спускают с них глаз.

Бежать топлес – главное условие. А на улице минус два. Испытание для сильных духом. Организаторы разрешили надевать только шапку и перчатки.

«Белорусы закаленные! Мы окунаемся в прорубь и нам не страшно!» – поделились участники забега.

 «В такую суровую погоду только мы, настоящие мужчины, решили бросить вызов этому испытанию. Настоящий мужчина – это тот, у кого стройное и накаченное тело, а внутри хорошая душа и дух воина», – рассказал еще один смельчак.

На выбор были предоставлены дистанции на один или три километра. Кто-то уложился за пару минут, а кто-то за 15. Быстро, но зато зрелищно. Сложнее всего было тем, кто стартовал в первых рядах: у них за спиной три тысячи участников. Отличный стимул выдать на дистанции максимум. 

«Это очень сложно. Это испытание с собой. Я горд за себя!» – сообщил один из бегунов после финиша.

«Жалко, что пробежал только километр. Можно было бы три и даже пять. Все было очень круто», – делится другой.

За участников болели сотни зрителей. Одни поддерживали своих друзей и родственников, другие просто не смогли пройти мимо. 

«Все мужчины объединились и показали, что они настоящие мужчины», – призналась одна из болельщиц.

Награду получили все участники забега. Ведь мужчины сегодня все без исключения чемпионы и герои.

Забег настоящих мужчин прошел в Беларуси в третий раз. Он уже стал традицией и с каждым годом собирает все больше участников. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На старт, несмотря на холод, мужчинам нужно было выйти без куртки и футболки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ему 22, и он воспитывает 26 детей. Рассказываем, как воспитатель из Витебска учился плести косички и читать сказки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика