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«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?
Новости Беларуси. Жители одного из домов городского поселка Свислочь Пуховичского района недовольны результатами капитального ремонта. После строителей осталось немало недоработок, утверждают они, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопреки всему люди уверены, что в их домах по-прежнему сыро, а по стенам расползается плесень. В конфликт между местными жителями и строителями вмешалась областная власть. Подробности выясняла корреспондент Оксана Семашко.
Лариса Сидоровна уже больше 30-ти лет сетует на условия проживания в этой блочной пятиэтажке. В квартире холодно и сыро – утверждает женщина – даже после проведения капитального ремонта. Она, как и еще несколько десятков жильцов этого дома, рассчитывала не только на крышу и окна, а еще и на тепловую модернизацию. Но, как только ремонт был завершен, женщина начала ходить по инстанциям. Ответ был один: утепление дома за счет бюджета проводить не будут.
Лариса Пузанова:
Со своей проблемой жильцы этого дома обратились за помощью к губернатору Минской области. Анатолий Исаченко с вопросом поручил разобраться незамедлительно. На место с проверкой выехала жилищно-коммунальная комиссия.
– Вот эти стыки никто не делал.
Оксана Семашко, СТВ:
Косметический ремонт должны выполнить владельцы квартир. За бюджетные деньги в доме отремонтировали крышу, проложили новый трубопровод, поставили пластиковые окна. Никакой сырости и влажности в квартирах, о которой сейчас продолжают говорить местные жители, по словам специалистов, нет.
Василий Шашок, генеральный директор ЖКХ Минской области:
На месте выяснилось, что волнуют людей и другие проблемы. Они касаются герметизации окон и восстановления замков. В ближайшее время организация-подрядчик обязана устранить все замечания. Но еще больше беспокоит людей состояние электрощитовых – они то и дело загораются.
Разберемся сейчас с ЖКХ, кто тут, что подключал. Жильцы, как сказали, сами подключают стиральные машины, микроволновки.
Коммунальщики заверяют: никакой связи между капитальным ремонтом и периодическими короткими замыканиями нет. Сегодня же дано поручение проверить каждый электрощиток в доме на предмет самовольного подключения бытовой техники и перезагрузки сети. И с тех, кто подвергает опасности себя и соседей, будет высокий спрос.
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«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?
Новости Беларуси. Жители одного из домов городского поселка Свислочь Пуховичского района недовольны результатами капитального ремонта. После строителей...
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