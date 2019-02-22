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«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

23.02.2019 22:06 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Жители одного из домов городского поселка Свислочь Пуховичского района недовольны результатами капитального ремонта. После строителей осталось немало недоработок, утверждают они, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

Вопреки всему люди уверены, что в их домах по-прежнему сыро, а по стенам расползается плесень. В конфликт между местными жителями и строителями вмешалась областная власть. Подробности выясняла корреспондент Оксана Семашко.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

Лариса Сидоровна уже больше 30-ти лет сетует на условия проживания в этой блочной пятиэтажке. В квартире холодно и сыро – утверждает женщина – даже после проведения капитального ремонта. Она, как и еще несколько десятков жильцов этого дома, рассчитывала не только на крышу и окна, а еще и на тепловую модернизацию. Но, как только ремонт был завершен, женщина начала ходить по инстанциям. Ответ был один: утепление дома за счет бюджета проводить не будут.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

Лариса Пузанова:
Основная проблема у нас во всех практически квартирах – это сырость, плесень, чернота на стенах. Конечно же, тепловая модернизация здесь решила бы эту проблему. Но в 2016 году по существующему постановлению последнему тепловую модернизацию исключили из капремонта. Большинство наших квартиросъемщиков и владельцев квартир неоднократно обращались к руководству ЖКХ Пуховичского с просьбой помочь, решить эту проблему. Но получали, как и я, отказы.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

Со своей проблемой жильцы этого дома обратились за помощью к губернатору Минской области. Анатолий Исаченко с вопросом поручил разобраться незамедлительно. На место с проверкой выехала жилищно-коммунальная комиссия.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

– Вот эти стыки никто не делал.
– Если вы говорите «не делали», значит, здесь будет возбуждено уголовное дело. Разберемся тогда до конца, где, в каких местах, сколько их было сделано.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

Оксана Семашко, СТВ:
Жители дома, который, кстати, первым построили в городском поселке Свислочь, долгое время жили с плесенью в своих квартирах. Но после капитального ремонта от грибка остался лишь след. Теперь самое время переклеивать обои.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

Косметический ремонт должны выполнить владельцы квартир. За бюджетные деньги в доме отремонтировали крышу, проложили новый трубопровод, поставили пластиковые окна. Никакой сырости и влажности в квартирах, о которой сейчас продолжают говорить местные жители, по словам специалистов, нет.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

Василий Шашок, генеральный директор ЖКХ Минской области:
Будем проводить с жильцами дальше работу. И если они хотят улучшить – это называется модернизация теплотехнических характеристик дома. При создании жителями кооператива, либо общества, либо коллектива застройщиков это возможно абсолютно – сделать утепление дома, разработать проектно-сметную документацию. Но за счет средств граждан.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

На месте выяснилось, что волнуют людей и другие проблемы. Они касаются герметизации окон и восстановления замков. В ближайшее время организация-подрядчик обязана устранить все замечания. Но еще больше беспокоит людей состояние электрощитовых – они то и дело загораются.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

Разберемся сейчас с ЖКХ, кто тут, что подключал. Жильцы, как сказали, сами подключают стиральные машины, микроволновки.

«Если вы говорите «не делали», будет возбуждено уголовное дело». Что не так с капремонтом дома в посёлке Свислочь?

Коммунальщики заверяют: никакой связи между капитальным ремонтом и периодическими короткими замыканиями нет. Сегодня же дано поручение проверить каждый электрощиток в доме на предмет самовольного подключения бытовой техники и перезагрузки сети. И с тех, кто подвергает опасности себя и соседей, будет высокий спрос.
 
 
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Новости Беларуси. Жители одного из домов городского поселка Свислочь Пуховичского района недовольны результатами капитального ремонта. После строителей...
 
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