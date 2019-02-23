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В Китае автобус с шахтёрами попал в ДТП: погибли не менее 20 человек, ещё около 30 пострадали

23.02.2019 22:34 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Авария произошла в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае автобус с шахтёрами попал в ДТП: погибли не менее 20 человек, ещё около 30 пострадали

Автобус одной из угледобывающих компаний перевозил рабочих по узкому туннелю шахты. На одном из поворотов у него отказали тормоза, и тяжелая машина протаранила стену.

В Китае автобус с шахтёрами попал в ДТП: погибли не менее 20 человек, ещё около 30 пострадали

На месте работают спасатели. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Китае автобус с шахтёрами попал в ДТП: погибли не менее 20 человек, ещё около 30 пострадали
 
 
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Новости Китая. Авария произошла в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автобус одной из...
 
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