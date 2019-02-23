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Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»
Новости Беларуси. Мужская национальная сборная Беларуси по баскетболу готовится провести свой последний поединок в рамках преквалификации к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Парни Александра Крутикова на родном паркете примут сборную Швеции. В конце 2018 года команды уже встречались, и тогда скандинавы обыграли белорусов 87 на 59.
Коуч белорусской сборной уже огласил ростер на поединок, который пройдет 24 февраля. В заявке 12 человек. А вот у шведов в Минске сыграют не все сильнейшие. Но все равно наши завтрашние соперники выглядят грозной силой.
Александр Крутиков, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:
Антон Кудрявцев, игрок мужской сборной Беларуси по баскетболу:
В группе A Беларусь с четырьмя очками занимает третье место. В активе нашей команды всего одна победа на турнире. Встреча со шведами пройдет в Falcon Club-арене. Начало запланировано на 17:00.
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Новости Беларуси. Мужская национальная сборная Беларуси по баскетболу готовится провести свой последний поединок в рамках преквалификации к чемпионату Европы,...
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