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Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»

23.02.2019 23:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мужская национальная сборная Беларуси по баскетболу готовится провести свой последний поединок в рамках преквалификации к чемпионату Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Парни Александра Крутикова на родном паркете примут сборную Швеции. В конце 2018 года команды уже встречались, и тогда скандинавы обыграли белорусов 87 на 59.

Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»

Коуч белорусской сборной уже огласил ростер на поединок, который пройдет 24 февраля. В заявке 12 человек. А вот у шведов в Минске сыграют не все сильнейшие. Но все равно наши завтрашние соперники выглядят грозной силой.

Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»

Александр Крутиков, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу:
Некоторые игроки на данный момент… Насколько мне известно, не будет играть Черапович – у него есть там проблемы со здоровьем. Но это не значит, что команда будет слабее. Если приедут все те, кто играет в Испании, которые играют в других командах за границей – я думаю, что это очень сильная команда. Но нам главное показать свои сильные стороны.

Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»

Антон Кудрявцев, игрок мужской сборной Беларуси по баскетболу:
Чувствуем себя хорошо, настрой в команде боевой. Все здоровы, нас много. Конкуренция за попадание в 12 игроков на матч идет хорошая. Настроение у всех отличное.

Александр Крутиков о матче со сборной Швеции: «Главное показать свои сильные стороны»

В группе A Беларусь с четырьмя очками занимает третье место. В активе нашей команды всего одна победа на турнире. Встреча со шведами пройдет в Falcon Club-арене. Начало запланировано на 17:00.
 
Теги: Минск
 
 
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