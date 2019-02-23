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Опубликован расширенный состав сборной экстралиги на матчи против минского «Динамо»
Стал известен предварительный состав сборной клубов экстралиги для участия в
В списке по состоянию на вечер субботы — 24 фамилии:
вратари — Игорь Брикун, Александр Осипков (оба — "Юность");
защитники — Андрей Антонов, Сергей Боголейша, Павел Казакевич, Егор Мажуга, Никита Мицкевич, Евгений Ногачев (все — "Юность"), Никита Крыскин, Михаил Хоромандо (оба — "Неман"), Роман Достанко ("Шахтер");
нападающие — Дмитрий Амброжейчик, Александр Малявко, Сергей Малявко, Никита Ремезов, Артем Кислый (все — "Неман"), Андрей Белевич ("Динамо" Мл), Егор Гайнетдинов, Сергей Дрозд, Александр Жидких, Александр Кулаков, Станислав Лопачук, Павел Развадовский, Михаил Стефанович (все — "Юность").
Несложно заметить, что основу в двух из трех линий составляют игроки «Юности». Это касается вратарской позиции и обороны. В нападении картина несколько иная: представительство минчан и гродненского «Немана» пропорциональнее — 7 и 5 форвардов соответственно. Кроме того, пул полевых точечно разнообразили представители «Шахтера» и молодечненского «Динамо» — по одному делегату.
Напомним, что серия до двух побед стартует 26 февраля на «Минск-Арене» и продолжится 28-го на льду «Чижовка-Арены». В случае, если понадобится третий поединок, серия вернется под своды 15-тысячника в Веснянке.
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Стал известен предварительный состав сборной клубов экстралиги для участия в серии матчей с минским «Динамо».
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