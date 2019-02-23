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WSJ: «женское» приложение Flo делится личными данными пользователей
22 февраля The Wall Street Journal
В ответ на публикацию компания Flo начала комплексный аудит по вопросу конфиденциальности данных,
The WSJ полагает, что данные, которыми Flo и другие популярные приложения отправляли в аналитическую платформу Facebook Analytics, могли использоваться соцсетью в рекламных целях.
В случае с Flo, приложение «сообщало Facebook, когда пользовательница отмечала месячные или сообщала о намерении забеременеть»,
Flo
«Использование аналитических систем является обычной практикой для всех разработчиков приложений, позволяющей развивать и улучшать продукт. Facebook Analytics — одна из ведущих мировых аналитических платформ для разработчиков и издателей приложений. Она предоставляет широкий спектр инструментов для измерения, понимания и оптимизации продукта и взаимодействия с клиентами. Мы хотим подчеркнуть, что Facebook Analytics — это не тот же продукт, что и социальная сеть Facebook. Сервис используется только для целей внутренней аналитики Flo: для изучения поведения пользователей, предоставления им наилучшего опыта», — подчеркивается в заявлении.
Flo также начала комплексный аудит по вопросу конфиденциальности данных. Он затронет ряд внешних аналитических инструментов, включая Facebook Analytics. До завершения аудита использование внешних аналитических систем в компании ограничено.
Разработчики выпустили обновления приложений для iOS и Android, которые не отправляют данные пользователей в какую-либо внешнюю аналитическую систему, включая Facebook Analytics.
Политика конфиденциальности Flo была
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Приложение «сообщало Facebook, когда пользовательница отмечала месячные или сообщала о намерении забеременеть».
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