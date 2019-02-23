WSJ: «женское» приложение Flo делится личными данными пользователей

22 февраля The Wall Street Journal опубликовал расследование, в котором говорится, что ряд популярных health-приложений, включая белорусскую «женскую» разработку Flo, тайно делится личными данными пользователей с Facebook, пишет Dev.by .



Фото: https://flo.health

В ответ на публикацию компания Flo начала комплексный аудит по вопросу конфиденциальности данных, сообщается в ее заявлении. На время аудита она ограничила использование внешних сервисов аналитики и выпустила обновления для iOS и Android, которые не отправляют данные пользователей во внешние аналитики.

The WSJ полагает, что данные, которыми Flo и другие популярные приложения отправляли в аналитическую платформу Facebook Analytics, могли использоваться соцсетью в рекламных целях.

В случае с Flo, приложение «сообщало Facebook, когда пользовательница отмечала месячные или сообщала о намерении забеременеть», пишет Mashable со ссылкой на The WSJ. Эти данные «отправлялись с уникальным рекламным идентификатором, который можно сопоставить с устройством или профилем».

Flo отреагировала на расследование. В заявлении компании говорится, что конфиденциальность и безопасность данных пользователей — ее наивысший приоритет.

«Использование аналитических систем является обычной практикой для всех разработчиков приложений, позволяющей развивать и улучшать продукт. Facebook Analytics — одна из ведущих мировых аналитических платформ для разработчиков и издателей приложений. Она предоставляет широкий спектр инструментов для измерения, понимания и оптимизации продукта и взаимодействия с клиентами. Мы хотим подчеркнуть, что Facebook Analytics — это не тот же продукт, что и социальная сеть Facebook. Сервис используется только для целей внутренней аналитики Flo: для изучения поведения пользователей, предоставления им наилучшего опыта», — подчеркивается в заявлении.

Flo также начала комплексный аудит по вопросу конфиденциальности данных. Он затронет ряд внешних аналитических инструментов, включая Facebook Analytics. До завершения аудита использование внешних аналитических систем в компании ограничено.

Разработчики выпустили обновления приложений для iOS и Android, которые не отправляют данные пользователей в какую-либо внешнюю аналитическую систему, включая Facebook Analytics.

Политика конфиденциальности Flo была обновлена ​​23 февраля 2019 года.