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Сидоренко пояснил, какое значение будет иметь результат матчей «Динамо» против сборной клубов на основе «Юности»

23.02.2019 22:08 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер национальной команды Беларуси и минского «Динамо» Андрей Сидоренко рассказал, чего ожидает от предстоящих на неделе товарищеских матчей «зубров» против сборной клубов, составленной на основе минской «Юности», сообщает пресс-служба ФХБ.


Фото: hockey.by

— Базовый клуб сборной оказался в крайне тяжелой кадровой ситуации. Месяц играем в три пятерки, едва набрали состав на матч с «Йокеритом», да еще прямо по ходу встречи потеряли Кристиана Хенкеля. Хорошо, что победили в Хельсинки, но впереди гораздо более важные матчи в Астане [на чемпионате мира в дивизионе IA]. Кем будем играть? С этим вопросом я каждый день ложусь спать, и с ним же просыпаюсь.

Сейчас нам нужно в сжатые сроки просмотреть как можно более широкий круг кандидатов, «прошерстить» экстралигу, найти замену выбывшим динамовцам, ведь некоторые к чемпионату мира еще и на лед не вернутся. Предстоящие товарищеские матчи со сборной клубов — это, прежде всего, возможность для нас проверить кандидатов в сборную, посмотреть, кто и чего стоит. В том числе, из нынешнего состава «Динамо». Результат этих матчей будет иметь высокое значение при комплектовании ростера на поездку в Астану и, возможно, на будущий сезон «Динамо».

К тому же мы осознаем, что рано закончили сезон. Так что и болельщики получат бонус в виде пары хороших матчей. Тем более, насколько знаю, на товарищеские матчи «Динамо» вход традиционно свободный, — сказал Андрей Сидоренко.

Опубликован расширенный состав сборной экстралиги на матчи против минского «Динамо»

После сообщения о серии минского «Динамо» до двух побед со сборной клубов экстралиги на базе минской «Юности» высказывались разные версии того, в чем заключается «большое значение» этих поединков. Среди самых экстремальных предположений было и такое, что в случае победы «Юность» заявится в КХЛ. Выдвигалась и версия, что что исход встреч может повлиять на состав тренерского и менеджерского штабов минского «Динамо».

Первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй — 28-го на «Чижовка-Арене» и третий, если понадобится, — снова в Веснянке.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер национальной команды Беларуси и минского «Динамо» Андрей Сидоренко рассказал, чего ожидает от предстоящих на неделе товарищеских матчей «зубров»...
 
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