Выяснилось, почему на ЧЕ в Раубичах не смог выступить биатлонист, занимающий 2-е место в зачете Кубка мира

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский в интервью корреспонденту АСН «Тюменская арена» рассказал, почему на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах не смог выступить Александр Логинов, занимающий сейчас 2-е место в общем зачете Кубка мира. Отметим, что Кугаевский также является тренером Логинова.



Александр Логинов. Фото: biathlonworld.com

Подготовка Александра Логинова к чемпионату мира была составлена так, что он должен был участвовать в Раубичах в комбинации спринт-преследование. Немало болельщиков приехали из России, чтобы поддержать именно Логинова. Но Александр неожиданно улетел из Беларуси.

— Что случилось с Логиновым?

— Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает, — сказал Максим Кугаевский. — Еще три дня назад я предупреждал президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте. В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отправляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает.

— То есть налицо техническая ошибка?

— Да, так и есть. И теперь представьте состояние лидера сборной России.

— Но есть же еще тренерский штаб.

— Наверное, люди тоже правила не читали.

— Куда теперь поедет Александр?

— В Санкт-Петербург, там будет продолжать подготовку к чемпионату мира.

— Его неучастие в запланированных гонках скажется на готовности к главным стартам сезона?

— Конечно, может сказаться, остается только надеяться на сильный характер Саши, — сказал Максим Кугаевский.