|
Выяснилось, почему на ЧЕ в Раубичах не смог выступить биатлонист, занимающий 2-е место в зачете Кубка мира
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Максим Кугаевский в интервью корреспонденту АСН
Подготовка Александра Логинова к чемпионату мира была составлена так, что он должен был участвовать в Раубичах в комбинации спринт-преследование. Немало болельщиков приехали из России, чтобы поддержать именно Логинова. Но Александр неожиданно улетел из Беларуси.
— Что случилось с Логиновым?
— Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает, — сказал Максим Кугаевский. — Еще три дня назад я предупреждал президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте. В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту и сверх нее хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отправляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает.
— То есть налицо техническая ошибка?
— Да, так и есть. И теперь представьте состояние лидера сборной России.
— Но есть же еще тренерский штаб.
— Наверное, люди тоже правила не читали.
— Куда теперь поедет Александр?
— В Санкт-Петербург, там будет продолжать подготовку к чемпионату мира.
— Его неучастие в запланированных гонках скажется на готовности к главным стартам сезона?
— Конечно, может сказаться, остается только надеяться на сильный характер Саши, — сказал Максим Кугаевский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выяснилось, почему на ЧЕ в Раубичах не смог выступить биатлонист, занимающий 2-е место в зачете Кубка мира
Председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский рассказал, почему на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах не смог выступить Александр Логинов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)