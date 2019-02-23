Отец школьника, убитого в Столбцах, рассказал, как сейчас живёт его семья

Родители 11-классника Саши, одного из убитых в Столбцах, согласились на большую беседу об умершем сыне и событиях рокового дня, пишет «Наша Нива». Сейчас они готовы рассказать о Саше, о том, чем он увлекался и о чем мечтал. И как семье приходится жить без него.



Напомним, ранее мы рассказывали о подробностях случившегося в школе в Столбцах: на трех школьников и учительницу напал с ножом ученик десятого класса. Преподаватель и один из подростков скончались сразу, двух пострадавших доставили в больницу и прооперировали. Десятиклассник попытался скрыться, но его поймали. Ситуацию прокомментировал Лукашенко, сказав, что «виноват не один человек – виноваты все». Позже выяснилось, что нападавший был трезв. Семьям погибших оказали материальную помощь. СК заявил, что представления о двойном убийстве в Столбцах стали более конкретными: мальчик начал давать показания, а следствию удалось восстановить стертую с его телефона и компьютера информацию. Но подробностями СК делиться отказался.





Саша: его увлечения и мечты



Отец доверял ему, как себе. Саша хорошо учился и занимался саморазвитием. Много читал, готовился к поступлению в университет. Но систему образования в нашей стране считал неверной: хотел поступать в Польшу, на политологию. Он увлекался философией, прочел всех греческих философов, часто покупал книги.



Саша мог на равных говорить со взрослыми. Отец считал его своим близким другом. Вместе они ходили на байдарках, ремонтировали мотоциклы. Саша был членом местной организации Общества белорусского языка (ТБМ). Он вместе с другими ребятами из организации знакомил людей с историй Столбцовщины и памятниками архитектуры. Писал репортажи, стать, вел аккаунты в социальных сетях. А пару лет назад общался исключительно на беларуском. У него было много планов: вместе с другом он мечтал объездить беларуские замки, путешествовать автостопом. Но не успел.

Школа и последние дни жизни



Школа Саше не нравилась: в ней, с точки зрения Саши, много лицемерия. Он не был замкнутым, общался с одноклассниками. Тянулся к людям умнее, старше. Учителя ему нравились только те, что не задавливали авторитетом взрослого человека, а общались с учениками непосредственно, как с собой. Отец говорит, Саша был самостоятельным мальчиком.



Накануне своей смерти у Саши весь день было плохое настроение. Обычно вечером он выходил на прогулку – брал рюкзак, включал музыку в наушниках и гулял час-полтора. В воскресенье вечером (а убили его в понедельник) он вернулся раньше обычного, через полчаса. Но уже в настроении. Отец до сих пор не знает природу его тогдашнего самочувствия, предполагая, что Саша мог чувствовать угрозу. Но о ней он не сказал.





День смерти



Утром отец отвез Сашу в школу, но не успел он вернуться, как ему позвонили, чтобы сообщить, что его сына пырнули ножом. Папа полетел в школу, вбежал в кабинет. «Там ужас что было. Весь класс был залит кровью Сашиной. Над ним уже работали медики, проводили реанимационные действия», – говорит он. Отец не мог отойти от тела Саши. Вскоре приехали следователи и увели его на лестницу, он вышел на улицу и стоял возле школы. Позже с женой они поехали к моргу, но там Сашу отдать отказались – только на следующее утро.



Все рассказывают историю о нападении по-разному. Но версии сходятся в том, что Вадим убил учительницу, пошел по коридору в последний кабинет и направила к Саше. Молча схватил его за волосы и нанес удар или два в сонную артерию. После этого спустился через черный ход на первый этаж, открыл окно и выпрыгнул. Его задержали в подъезде.



Отец нападавшего



Отец Вадима в день перед похоронами разговаривал с отцом Саши. Первый упал на колени и просил прощения, но папа Саши ответил: «Не надо извиняться, но и простить я никогда не смогу ни вас, ни вашего сына». Он попросил уйти отца Вадима, подчеркнув, что его будет судить суд.



Отец убитого не хочет, чтобы нападавшего расстреляли, он против смертной казни, как и Саша. Но родителей Вадима он винит. Он понимает, что они точно не желали такой беды, но догадывается, что в воспитании сына они что-то упустили. Ему кажется странным, как при том, что Вадима называют тихим, спокойный и прилежным, у него на столе лежала книга по анатомии. «Зачем же тот будущий адвокат анатомию изучал? Чтобы знать, как ножом поточнее в артерию попасть? Он же знал, куда бить», – вопрошает отец.



Он не знает, виновата ли школа. Он не знает, почему жертвой стала учительница истории. У него нет никаких версий. Конфликтов и Саши и Вадима тоже не было. Более того, мальчики вообще не контактировали, уверяет отец.





Что говорят в Столбцах



В Столбцах обсуждают трагедию по сей день. Однако достоверной информации ни у кого нет. Например, школьники опровергли теорию, что, мол, убитая учительница отобрала на олимпиаду Сашу, а не Вадима, что стало мотивом убийства.



Ходят слухи, что Вадим совсем не такой, как его описывают. У него была компания, которая недавно избила какого-то парня. А в день трагедии Вадим ходил с синяком под глазом. Некоторые местные жители предполагают, что администрация школы специально называет Вадима «тихим и спокойным», чтобы их не обвиняли в том, что они не заметили проблему.



О семье Вадима тоже говорят разное. Что семья не была благополучной, что «хватало там всякого». Но факты никто озвучить не может. Да и о причине своего поступка, несмотря на содействие следствию, Вадим предпочитает умалчивать.