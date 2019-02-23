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В Минске прошел "Забег настоящих мужчин"
Днем 23 февраля в Минске прошёл "Забег настоящих мужчин".
По правилам, бежать нужно было с голым торсом. В столице было до -6 градусов мороза, но "настоящих мужчин" собралось действительно много.
Женщины принимать участие в забеге не могли, правилами им было разрешено только работать волонтерами.
Фоторепортаж
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Днем 23 февраля в Минске прошёл "Забег настоящих мужчин".
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