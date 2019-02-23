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В Минске прошел "Забег настоящих мужчин"

23.02.2019 22:30 — Разное | Партизан  
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Днем 23 февраля в Минске прошёл "Забег настоящих мужчин".

В Минске прошел "Забег настоящих мужчин"
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 По правилам, бежать нужно было с голым торсом. В столице было до -6 градусов мороза, но "настоящих мужчин" собралось действительно много.

 

Женщины принимать участие в забеге не могли, правилами им было разрешено только работать волонтерами.

 

Фоторепортаж Еврорадио

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
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Днем 23 февраля в Минске прошёл "Забег настоящих мужчин".
 
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