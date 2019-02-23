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Антон Кушнир занял 2-е место
Белорусский фристайлист Антон Кушнир занял 2-е место на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах.
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В суперфинале олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Кушнир получил оценку 118,10 балла.
Победу на этапе Кубка мира в Раубичах одержал Максим Буров (Россия) — 120,36. Бронза у еще одного россиянина Станислава Никитина — 99,12.
Отметим, что Антон Кушнир выиграл квалификацию (125,67), а затем показал 4-й результат (119,91) в первом финальном раунде, куда выходят 12 лучших по итогам квалификации. В суперфинале за медали боролась шестерка сильнейших.
Другие белорусы не смогли преодолеть квалификационный барьер. Вячеслав Тимерцев (91,65) занял 14-е место, Андрей Кузьмин (89,46) — 16-е, Макар Митрофанов (88,47) — 17-е, Артем Башлаков (58,86) — 24-е, Игорь Дробенков (51,46) — 30-е, Илья Горелик (48,99) — 31-е, Дмитрий Мазуркевич (47,38) — 32-е среди 33 участников.
В общем зачете Кубка мира в лыжной акробатике по сумме трех этапов Антон Кушнир поднялся на 4-е место (144 очка). Впереди россияне Максим Буров (236), Станислав Никитин (220), а также китаец Ван Синди (186),
В женских соревнованиях весь пьедестал заняли китаянки. Первой стала Сю Ментао (87,77), второй — Сю Сикунь (80,33), третьей — Шао Ци (80,04).
Лучшей среди белорусок стала 17-летняя Яна Ермошевич, с оценкой 66,56 занявшая 18-е место.
Чемпионка мира 2019 года Александра Романовская также не сумела преодолеть квалификацию. Она получила оценку 65,65 балла и заняла лишь 19-е место. Как пояснил в эфире «Беларусь 5» главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко, Романовская выступала в Раубичах с температурой.
18-летняя белоруска Ольга Хромова (65,00) стала 20-й, 19-летняя Снежана Дребенкова (49,66) — 24-й среди 25 участниц.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 белоруска Анна Гуськова пока пропускает сезон из-за травмы.
В общем зачете Кубка мира в лыжной акробатике по сумме трех этапов лучшая среди белорусок Александра Романовская опустилась на 5-е место (128 очков). Впереди китаянки Сю Ментао (260), Шао Ци (176) и Сю Сикунь (159), а также австралийка Лаура Пил (130).
24 февраля в Раубичах впервые пройдут соревнования в синхронных прыжках. Они пока не входят в программу Кубка мира и будут тестовыми.
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Белорусский фристайлист Антон Кушнир занял 2-е место на домашнем этапе Кубка мира по лыжной акробатике в Раубичах.
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