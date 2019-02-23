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Венесуэла полностью разрывает отношения с Колумбией - Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией, передают латиноамериканские СМИ.
По их данным, венесуэльским дипломатам, аккредитованным в Колумбии, даны 24 часа на то, чтобы покинуть соседнюю страну.
Это объявление сделано на фоне осложнения отношений между двумя странами, поскольку в Колумбии находится один из центров по приему и складированию иностранной, преимущественно американской, гуманитарной помощи для Венесуэлы, которую Каракас принимать отказывается.
Кроме того, на территории Колумбии велика активность венесуэльской оппозиции. В частности накануне оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в нарушение вердикта Верховного суда Венесуэлы, запрещающего ему покидать пределы страны, покинул Венесуэлу и посетил благотворительный концерт, организованный для Венесуэлы в приграничном колумбийском городе Кукута, где провел встречи с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также с генсеком Организации американских государств.
По поступающим из Колумбии данным, Х.Гуайдо в фуре с грузом гуманитарной помощи ранее в субботу выехал из Колумбии в сторону венесуэльской границы.
Между тем, силы правопорядка Венесуэлы поддерживают закрытый режим на границах с Колумбией и Бразилией.
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу объявил о разрыве всех отношений с Колумбией, передают латиноамериканские СМИ. По их...
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