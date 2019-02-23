В пятнадцатой акции "желтых жилетов" во Франции приняли участие 46,6 тыс. человек, сообщают в субботу французские СМИ со ссылкой на МВД республики.

Согласно сообщениям, в Париже манифестация проходила относительно спокойно, но в конце дня завершилась стычками с полицией. В столице под усиленный контроль сотрудников правоохранительных органов были взяты Елисейский дворец, МВД, сенат и национальное собрание.

Дополнительная охрана была задействована для обеспечения безопасности ежегодного сельскохозяйственного салона, который в субботу посещал президент Франции Эмманюэль Макрон.

По данным телеканала BFMTV, манифестанты планировали окончание акции на площади Трокадеро, но там полиция применила слезоточивый газ против примерно сотни не желавших расходиться "желтых жилетов". В ответ группа людей в масках начала бросать в стражей порядка различные предметы.

В течение дня во французской столице были задержаны 28 человек. Два манифестанта получили ранения, сообщает парижская префектура.

Местные СМИ сообщают о напряженной обстановке в Клермон-Ферране, где на улицы вышли около 2,5 тыс. манифестантов. Власти были вынуждены закрыть парки и общественные здания, аннулировать концерты и спектакли.

Ряд стычек произошел неподалеку от Дворца правосудия, где 15 возмутителей спокойствия были задержаны, восемь взяты под стражу.

В Ренне стражи порядка помешали "желтым жилетам" пройти в торговый квартал города. В результате шесть полицейских получили легкие ранения, задержаны 15 человек.

В Тулузе манифестанты блокировали один из складов интернет-сервиса Amazon, помешав доставке заказов. Они распространяли листовку: "Amazon уничтожает рабочие места и планету".

Кроме того, акции "желтых жилетов" прошли в субботу в Марселе, Бордо, Кане, Тулоне и Каннах.

В первой акции "желтых жилетов" 17 ноября 2018 года участвовало около 282 тыс. человек. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.