«Доктор советовал ложиться в больницу». Антон Кушнир с болями в спине намерен пройти весь сезон

Олимпийский чемпион по лыжной акробатике Антон Кушнир после завоевания серебряной награды на этапе Кубка мира в Раубичах рассказал, как вопреки совету медиков пошел в сезон, а также — о выступлении дома впервые с 2011 года, своей форме, поддержке семьи и синхронных прыжках.





— Очень доволен сегодняшней поддержкой. Вся страна сопереживала, что придавало мне сил на домашнем старте. До начала соревнований было волнительно. Справились. Заработали медаль. Чуть-чуть не того уровня — не золотую, но это спорт. Допустил небольшую ошибку перед приземлением. Позже еще проанализируем прыжок по видео. Спасибо еще раз за поддержку. Рад, что люди продолжали верить и верят в меня. Это победа всей Беларуси!

— Победитель этапа в Раубичах россиянин Макс Буров после оглашения его оценки похлопал тебя по плечу, будто извинялся.

— Мы думали, что я стану первым. И он этого ожидал, ведь согнул ноги в прыжке, зато встал в ноги, а я — на пятки. Ни он, ни я не ожидали, что будет такая большая разбежка между нашими результатами — 2 с небольшим балла. Думали, что плюс-минус одинаковую сумму баллов наберем, и что я буду первым. Я тоже так считал, тем более домашний старт. Но нет, второй. Это нормально.

Я был близок к медалям и на других турнирах. Например, восьмерка на мире — не самый плохой результат. А вышло так, потому что не смогли провести необходимое количество прыжков, свели их до минимума, чтобы вообще прыгать. Это немножко сказалось. Хотя выкладывался, работал на опыте. В Раубичах мне сыграло на руку то, что у всех фристайлистов был лишь один тренировочный день, а так как на всех предыдущих этапах я прыгал только один день, получилось, что сейчас мы все были в равных условиях.





— Рад, что пошел в сезон? Все-таки после Игр в Пхенчхане тебя посещали разные мысли…

— Доволен, что мы продолжили и выдержали, ведь хотели на середине сезона заканчивать. Доктор советовал ложиться в больницу, потому что спина у меня за неделю прострелила дважды. В таком состоянии прыгал «на мире». Но я не хочу об этом говорить. Лучше давайте о хорошем.

Хочу докатать сезон, поучаствовать во всех этапах Кубка мира. Были мысли о том, чтобы лечь в больницу [из-за болей в спине], но это, наверное, не совсем интересно. Негативные моменты спорта. На этапе Кубка мира в Москве решили прокатить свою минимальную программу, и я рад, что дома удалось пройти весь путь. Надеюсь, на старты в Китае меня еще хватит.

— Как оценишь свою форму?

— Напрыжки не хватает, чтобы прыгать тройное сальто с пятью пируэтами. Но мы выжимаем все соки для того, чтобы прыгать три с четырьмя. Это работает, в этот раз принесло результат.

— Чувствуешь в себе потенциал, чтобы к Олимпиаде-2022 прыгать на высоком уровне?

— Да, хочу хотя бы дойти до Китая. Каждый прыжок переживаю, чтобы меня не сложило…

— Кто тебя сегодня поддерживал?

— Папа приехал из Украины, сестра и племянники — тоже из Украины. Они целый день в дороге провели. Здесь же были супруга с детками.





— Что думаешь о тестовых соревнования по синхронным прыжкам, которые пройдут в Раубичах 24 февраля и впервые в мире?

— Отношусь к ним с интересом. Это новый вид программы. Это развитие для нашего вида спорта. Можно сказать, что Беларусь здесь на передовых позициях, так как задает темп. Это не может не радовать. Что касается синхрона, то мы пробовали некоторые прыжки. Правда, с другим партнером. В принципе, напрыжки нет ни у кого, поэтому все будут в одинаковых условиях. Какие прыжки? Двухсальтовые на синхрон. Тройные трамплины близко стоят. Невозможно прыгать тройные парами. Будет интересно и ново не только для болельщиков, но и для нас. Приглашаю всех!

— С кем в паре будешь прыгать ты?

— Обсудим это с тренерским составом. Сегодня Дима Мазуркевич, бедняга, упал… Даже не знаю. Будем думать.

— Ажиотаж вокруг этапа Кубка мира по фристайлу не такой сильный, как в случае с чемпионатом Европы по биатлону, которые проходят в Раубичах параллельно. Это расстраивает?

— Очень много людей пришло [на лыжную акробатику], а ведь соревнования проходили вечером, в мороз и сильный ветер. А что касается биатлона, то я очень рад за наших ребят. Это очень важный старт, много сильных биатлонистов приехало.

— Помнишь, когда в последний раз соревновался в Раубичах?

— В год свадьбы брата моей супруги, то есть, наверное, около пяти лет назад (на сайте Международной федерации лыжного спорта отмечено, что Антон выступал в Раубичах в 2011 году и победил. — Прим.ред.). Уже и забыл, что из себя представляет здесь склон. Хочу сказать, что в этот раз очень грамотно провели подготовку склона. Много людей было озабочено этим, благодарен им за труд. Да, был ветер, да, мороз и иногда дождь, как было на тренировке, — но трасса хороша. К тому же, все уже привыкли, что в Москве и Раубичах всегда экстремальные условия для проведения этапов Кубка мира по лыжной акробатике.

— Как команда поддержала Сашу Романовскую? Она выиграла чемпионат мира и этап Кубка мира в Москве, а дома не прошла квалификацию.

— Сашка — умничка! Она провела очень большую работу. Мы с ней разговаривали на собрании, когда заселялись в отель. Сказала, что ей тяжело, устала. Я понимаю. Вы посмотрите, тройные сальто из девчат прыгают только две девочки, если не ошибаюсь. У Саши впереди важный старт — Универсиада. Думаю, что вся команда прикладывает усилия, чтобы все прошло наилучшим образом.















Напомним, что Александра Романовская в квалификации упала и с 65,65 баллами финишировала 19-й.

— Видимо, мы ошиблись со скоростным режимом, — пояснила SPORT.TUT.BY Саша. — Весь день поддувал ветерок, а эта все-таки помеха. С другой стороны, по сравнению с тем, какой была погода в предыдущие дни, в субботу условия казались идеальными. Так, в первый день тренировок мы более или менее попрыгали, но без трехсальтовых прыжков. Только мальчики, может, по разу попробовали. В пятницу тренировку у нашей группы отменили. Второй группе повезло чуть больше, ведь к вечеру ветер немного стих. В соревновательный день поднимался встречный ветер, случались порывы. Кажется, я попала как раз в такой порыв, а когда ты уже спускаешься с разгонной части, то уже никак не можешь повлиять на ситуацию. Упала. Приблизительно так же, как в Пхенчхане! Расстроилась. Домашний старт был самым важным из всех этапов Кубка мира. Хотелось выступить удачно. Что ж, как есть, ничего не поделать! Мальчики из нашей команды меня поддержали. Николай Иванович тоже сказал, что бывает…

Буду настраиваться на синхронные прыжки в воскресенье, если мне все же разрешат прыгать с партнером из другой страны. Предварительно им станет Ольга Полюк из Украины.